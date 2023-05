Teslin autopilot snimio pješaka, ali nije stao (VIDEO)

Novi video pokazuje kako sistemi autonomne vožnje nisu savršeni.

Ili jesu, jer ovakvu vrstu prekršaja čine mnogi vozači. Naime, radi se o dolasku automobila na pješački prelaz u trenutku kada je pješak upravo zakoračio na kolovoz. U ovim situacijama mnogi vozači nastavljaju da voze, a neki čak i ubrzavaju kako bi što brže prošli.

Čini se da Teslin sistem autonomne vožnje prati isti (pogrešan) obrazac.

Snimak sa Tesle, verovatno modela 3 ili Y, pokazuje kako sistem hvata i prepoznaje prepreku na pješačkom prelazu, ali to nije bilo dovoljno da odluči da zaustavi vozilo. Umjesto toga, automobil je nastavio da se kreće istom brzinom, kao da pješak nije ni pokušao da pređe kolovoz.

Pešak je bio na oko 20 do 25 metara od automobila, što je s obzirom na brzinu kretanja bilo dovoljno za bezbedno zaustavljanje. Video je postavljen na društvenim mrežama i snimljen je u San Francisku.

One of the most bullish / exciting things I've seen on Tesla Full Self-Driving Beta 11.4.1. It detected the pedestrian, but rather than slamming on the brakes it just proceeded through like a human would knowing there was enough time to do so. pic.twitter.com/8GISp4jYGp