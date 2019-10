Teslina nova "igračka" već pravi probleme u saobraćaju

Nova funkcija koja omogućava vozaču da pomoću aplikacije "pozove" svoj Tesla automobil da se isparkira i dođe do njega, pokazala se nedovoljno pouzdanom.

Tesla je protekle sedmice u okviru softverskog apdejta Version 10.0 kupcima ponudio i pomenutu "Come To Me" opciju, koja možda izgleda zabavno i korisno na ogromnim parkinzima, poput onih u blizini velikih aerodroma ili tržnih centara, prenosi b92.

Međutim, kako se već pokazalo u praksi "Come To Me" je daleko od savršene. Naime, na društvenim mrežama su se pojavili prvi video snimci incidentnih situacija koje su doživjeli vlasnici Tesla automobila tokom isprobavanja ove opcije.

Pojedini vlasnici Tesla automobila takođe su objavili fotografije oštećenja na svom vozilu za koja tvrde da su nastala usljed pogreške koju je auto napravio dok je bio u režimu "Come To Me".

Inače, kompanija Tesla objavila je prilikom lansiranja ove opcije da vlasnik automobila prije aktiviranja funkcije "Come To Me" treba da se uvjeri da ima nesmetan pogled na svoje parkirano vozilo i njegovo okruženje, što je jedan od preduslova za bezbedno korišćenje.

Da ova opcija u praksi ipak funkcioniše, pokazuje video koji je snimio jedan vlasnik Tesle: