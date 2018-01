Teslom 105 km/h u vatrogasce, kriva mu tehnologija

Posljednjih dana u Kaliforniji su u centru pažnje incidenti koje su prouzrokovali vozači Teslinih automobila, prvo pijani vozač, a onda i neoprezni.

Vozilo Tesla Model S zakucalo se brzinom od 105 km/h u zadnji dio parkiranog vatrogasnog kamiona na autoputu u Kalver Sitiju, u okrugu Los Anđeles.

Vozač, ipak, tvrdi da nije kriv on, već "posliednja riječ" tehnologije u automobilu kojim je upravljao autopilot.

Prema navodima kompanije Tesla Model S "sposobnosti autopilota su kreirane da vašu vožnju autoputem učine ne samo sigurnijom, već i opuštenijom", uz dodatak da ovaj sistem koristi "samo uz puno pažnju vozača".

Jedan drugi vlasnik Teslinog automobila je uhapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a on se branio tako što je tvrdio da nije vozio on, već takođe autopilot.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe