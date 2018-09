Mercedes-Benz A180d / Renault

Četvrta generacija Mercedes-Benza A-klase u osnovnim dizelskim varijantama koristi 1.5-litreni dCi motor sa 115 KS i 260 Nm koji proizvodi Renault, a ugrađuje se i u brojne modele Nissana i Dacije.

Alfa Romeo Giulia QV / Ferrari

Italijanski limuzinski jurišnik Alfa Romeo Giulija QV pod haubom donosi 2.9-litrenog turbobenzinca V6 sa 510 KS koji je gotovo u potpunosti razvio Ferrari.

BMW 116i (F20) / PSA

Francuska PSA Grupa i BMW zajednički su razvili cijelu porodicu motora oznake EP. Radi se o benzincima 1.4 i 1.6 koji se ugrađuju u brojne modele Minija, BMW-a, Citroëna i Peugeota.

Pagani Huayra / Mercedes-AMG

Italijanski hipersportaš iz 2011. godine za pogon koristi V12 motor kojeg proizvodi Mercedes-AMG. No, Pagani Huayra nije prvi primjer takve saradnje, jer je AMG-ov motor koristila i Zonda. U top modelu Pagani Huayra BC V12 motor ispaljuje čak 780 KS.

Smart Fortwo / Renault

Premda je Smart Fortwo model koji potječe iz Daimler Grupe, razvijen je saradnjom Mercedes-Benza i Renaulta pa dijeli brojne komponente s Renaultom Twingo, a pod haubom se nalaze isti benzinci koji se ugrađuju u pojedine modele Renaulta i Dacije.

Aston Martin Vantage / Mecedes-AMG

Najnovija generacija Aston Martina Vantage, po uzoru na većeg brata model DB11, za pogon koristi 4-litreni biturbo V8 motor, kojeg proizvodi Mercedes-AMG.

Lamborghini Huracan Performante / Audi

Jedan od najsposobnijih superportista, koji je sposobnosti odavno dokazao rušenjem rekorda na stazi Nürburgring, pod haubom donosi 5.2-litreni V10 motor, koji proizvodi Audi, a ugrađuje se i u Audi R8.

Donkervoort D8 GTO-RS / Audi

Kao i ekstremni modeli Lotusa i Donkervoort D8 GTO-RS je automobil kojem je glavni cilj što manja masa pa na vagu donosi manje od 700 kilograma. No, bez obzira na to ne odriče se snažnog motora pa pod haubom donosi 2.5-litrenog 5-cilindarskog turbobenzinca. Isti je to motor kakav se ugrađuje u Audi RS3 i TT RS.

Lotus Evora GT430 / Toyota

Premda je Lotus Evora s prodajom krenuo još 2009. godine, još uvijek nije stigao nasljednik. Osim izuzetnih voznih karakteristika kupce mami snažnim motorom koji isporučuje Toyota. Paprena izvedba Lotus Evora GT430 za pogon koristi japanski V6 sa 430 KS.

Toyota GT86 / Subaru

S obzirom da je Toyota GT86 tehnički blizanac modela Subaru BRZ nije čudno da dijele isti motor. U ovom slučaju tvorac motora je Subaru, a radi se o 2-litrenom bokserskom benzincu sa 200 KS.

(autopress.hr)