Toyota 2000GT Cabrio nastala zbog Šona Konerija

Šon Koneri preminuo je 31. oktobra, a glumac se proslavio prvim filmom u kojem je glumio britanskog tajnog agenta 007, da bi potom postao utjelovljenje Džejmsa Bonda te ga igrao u ukupno šest filmova.

Sa svojim prirodnim šarmom i muškom harizmom, Konerijev Bond ubrzo je Aston Martin DB5 pretvorio u skupi kolekcionarski predmet.

Međutim, iako Koneri nije Aston Martin učinio nimalo boljim ili lošijim, njegova visina od 188 centimetara zahtijevala je par jedinstvenih 2000GT-a koje je Toyota izradila posebno za filmsku adaptaciju romana Jana Fleminga - You Only Live Twice (Samo se dvaput živi) iz 1967. Jedan od tih filmskih automobila još i danas je parkiran u Toyotinom muzeju automobila.

Izgrađen u ograničenom broju zajedničkim ulaganjem Toyote i Yamahe, 2000GT je došao sa svime što se moglo očekivati od sportskog Gran Turisma iz 1967. godine, uključujući elegantno aluminijumsko kućište, luksuznu kabinu, ovjes s dvostrukim ramenima, 2,0-litreni šestcilindrični linijski motor s dvije bregaste osovine i mjenjač s pet brzina. U kasnijim godinama motor je narastao na 2,3 litre, a trostepenski automatski mjenjač pridružio se popisu opcija. Međutim, funkcionalni mekani krov nije bio u planovima - čak ni za Džejmsa Bonda.

Toyotin tim prvo je predložio Targa top, ali produkcija je zatražila kabriolet kako bi se bolje snimila lica glumaca.

Toyota je imala samo dvije sedmice da to ostvari, a nakon što su uklonili krov, takođe su spustili automobil za oko centimetar.

Vjetrobran je zatim zamijenjen zamjenjivim akrilnim dijelom kako bi se olakšalo snimanje.

Kabriolet je otkrio radnik Toyote na Havajima, nakon čega ga je kompanija vratila u Japan na potpunu restauraciju.

Do 1970. godine samo je 351 primjeraka 2000GT napustilo fabriku Yamaha Motors, i to svi u obliku kupea.

