Toyota Supra od Lego kockica izgleda kao pra

Toyota Gazoo Racing i Lego udružili su snage kako bi stvorili doista jedinstven projekt. Govoreći o Suprama u punoj veličini koja je napravljena od Lego kockica. Automobil je izgrađen s ukupno 480.000 kockica.

Svjetovi Lega i automobilske industrije oduvijek su isprepleteni. Ljubitelji svih vrsta vozila mogu birati između hiljade Lego ponuda. Međutim, danski proizvođač kockica ponekad nadilazi modele, stvarajući doista spektakularan dizajn. Jedan od njih je Toyota Supra u punoj veličini nastala u saradnji s Toyotom Gazoo Racing.

Dimenzije automobila su gotovo 100 odsto slične cestovnoj verziji Supre, pored činjenice da je većina elemenata izrađena od kockica. Ukupno je korišteno preko 480 hiljada komada, od kojih su izrađeni i tijelo i unutrašnjost. Jedine komponente koje su prenesene iz pravog automobila su točkovi, sjedalo vozača, upravljač i oznake. Ostatak, čak i svjetla, su Lego kockice.

Kao da to nije dovoljno, automobil ima vlastiti pogon. Naravno, to nije 3-litreni šestocilindrični motor, već mali elektromotor. Međutim, to ne mijenja činjenicu da se toyota od kockica može kretati. Iako vjerojatno ne prebrzo.

Naravno, automobil nije na prodaju – teško je zamisliti koliko bi to moglo koštati – iako za utjehu Lego nudi maketu iz serije Speed ​​Champions. Možete je kupiti za 21,05 EURO.

(Automobili.ba)