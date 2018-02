Tri decenije Fiat Tipa

Sjajna prodaja pet godina ranije predstavljenog, manjeg Una dala je veliki zamah Fiatu, te su odlučili pokoriti tzv. 'Golf klasu' modelom koji će sve raditi bolje od konkurencije.

Dopadljiv dizajn Ercolea Spade iz studija I.D.E.A. nije bio jedini adut, pocinčana karoserija raskrstila je s pričama o koroziji italijanskih automobila, a opremom i performansama bio je korak ispred konkurencije. Suvereno je osvojio i titulu Evropskog automobila godine 1989.

Predstavljen 26. januara 1988., dimenzija 3958 x 1700 x 1435 mm, međuosovinskog razmaka 2540 mm, težio je od 1030 do 1190 kg. Ugrađivani su benzinci od 1.1 do 2.0 (55 - 146 KS) te dizelaši 1.7 i 1.9 (57 - 91 KS). Digitalna revolucija tada se činila budućnošću, pa je model s 'najsvemirskijim' instrumentima čak ponio i oznaku DGT. Voznim osobinama, performansama i omjerom dobiveno-uloženo bio je to vrlo vjerojatno najbolji evropski automobil ove klase početkom 1990-ih.

No kupci se nisu baš posve složili s time. Do 1995. prodano ih je 1.905.276 (nakon toga su prese i alati poslani u Brazil, gdje je postao bestseller - a i proizvodnja u Turskoj trajala je barem do 2000.), što nije bilo loše, ali niti blizu Fiatovim očekivanjima o pokoravanju klase i povratku marke na vodeće mjesto u Evropi. Nezavisno o tome što nije bilo velikih kvalitativnih problema, Fiat je dotad već izgubio najveći dio nekadašnjeg ugleda.

Tipo je donio posve novu platformu i poslužio kao osnova razvoja grupacije. Iz njega je, doduše samo dijelom, izvedena i Yugo Florida, koja je u 'patriotski' intoniranom prvom broju Auto Kluba, početkom 1989. pobijedila Fiat Tipo. Taj 'epski dvoboj', u krupnom planu, krasio je naslovnicu. Još je niz modela Lancije, Fiata i Alfa Romea izveden iz Tipove platforme. Ime Tipo je ipak ostalo dosta upamćeno, pa su ga oživjeli 2015.

2.0 i.e. 16V Sedicivalvole sa 146 KS i 210 km/h bio je vladar 'hot hatch' klase, najzanimljivija i danas kolekcionarski najpoželjnija verzija. Performansama i upravljivošću bio je superioran Golfu GTI, no nije uspio poljuljati njegovu tržišnu prevlast. Oznaku Tipo nosili su samo hatchback modeli sa 3 i 5 vrata. Limuzinska verzija je, kao i kod Una, postala zaseban model naziva Tempra, kod nas popularan među taksistima. Zamijenili su ih Bravo, Brava i Marea.

(autoportal.hr)