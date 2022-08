U Los Anđelesu specijalnim premazima hlade asfalt

Pilot-projekt je obuhvatio jedno naselje čiji stanovnici već mogu uživati u ugodnijim temperaturama.

U prvoj fazi projekta pod nazivom GAF Cool Community specijalnom bojom premazaće se milion kvadratnih stopa, odnosno gotovo 93.000 četvornih metara ulica, parkinga i sportskih igrališta.

I dok su igrališta uredili svojim radovima brojni umjetnici, ulice su doslovno premazane bezbojnim premazom, pa vozači neće moći primijetiti razliku. Međutim, pješaci će promjenu i te kako osjetiti, kao i svi koji dođu na sportsko igralište.

Specijalni premaz reflektuje sunčeve zrake te smanjuje zagrijavanje podloge. Proizvodi ga Streetbond, dio firme GAF, a komercijalizuje se pod imenom Nevidljiva sjena. I doista, prva mjerenja pokazala su kako se asfaltna podloga manje zagrijava, pa obojene površine umanjuju efekt zagrijavanja gradskih područja koja su nerijetko toplija od izvangradskih područja lišenih asfalta i betona. Mnogi ovaj efekt upoređuju s efektom hlađenja sjene drveta.

Prema prvim rezultatima pilot-projekta u Pacoimi, zabilježen je prosječni pad temperature od gotovo sedam stepeni Celzijusovih. Efekt će se pratiti kroz naredne dvije godine, a po potrebi i proširiti na neka druga područja.

Did we just find ghosts? Nope – StreetBond coatings with Invisible Shade immediately cooling the surface of a basketball court in Pacoima, CA. The community highlighted areas of greatest impact and we got to work. #streetbond #climate #climatechange #climatetech #infrared pic.twitter.com/Lbmv462ez7