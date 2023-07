U Španiji buše gume na vozilima na naplatnim kućicama (VIDEO)

Nesvakidašnji snimak stiže nam iz Španije. Video koji je objavila tamošnja policija prikazuje dolazak Porscheovog SUV-a na naplatnu kućicu. I dok je vozač fokusiran na plaćanje putarine, iz vozila iza izlazi prestupnik koji buši gumu na Porscheu.

Cilj je jasan, a to je neprimjetno onesposobiti vozilo i natjerati vozača da stane uz put.

U tom trenutku nastupaju kradljivci koji koriste priliku da opljačkaju vozača, izvještava "Nacio Digital".

Iz katalonske policije nisu rekli koliko su ovakvi slučajevi česti, ali se već pojavilo nekoliko snimaka.

Takođe, sličan scenario je uočen i na parkinzima.

Nadajmo se da ovakvu praksu neće preuzeti i kradljivci na našim prostorima. U svakom slučaju, opreza nikad dosta, prenosi "AutoBlog".

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg