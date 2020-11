Udes na auto-putu - Teslin auto-pilot zakazao

Kamera je zabilježila incident na autoputu u saveznoj državi Kalifornija.

Lafajet u Kaliforniji objavljen je na društvenoj mreži Twitter.

Na snimku možemo vidjeti automobil marke Tesla koji se kreće srednjom trakom auto-puta, dok na drugom možemo vidjeti čudno ponašanje Teslinog auto-pilota, jer je brzina prilikom sudara bila 219 km/h!

Dakle, kako smo saznali nakon istraživanja, razlika između kretanja dva automobila je bila ogromna - čak 101 km/h.

Navedeno je da je došlo do problema i da je auto-pilot ubrzao, pa se isključio, ali ostaje nejasno zbog čega je vozač samo natavio da ubrzava jer kako je rečeno, vozač nije ni pokušao da zakoči.

(B92.net)

Ugh, another one for the "who drives like that?" book I guess. Looks like poor Honda went airborne but I don't see any news for that date/location so hopefully nobody died or was seriously hurt. Speed at impact unknown yet (no canbus data)#TeslaCrashFootage pic.twitter.com/dpT8QSiR5Q