Uskoro će napuniti 100 godina, a još je aktivan vozač (FOTO)

Don Mičel obožava vožnju, a za njega su godine samo broj i ništa više. Za upravljačem je bio decenijama, a onda je s napunjene 94 godine odlučio vratiti vozačku dozvolu.

Kako kaže, iz bezbjednosnih razloga odlučio se odreći vozačke dozvole, ali i užitaka koje mu je pričinjavala vožnja automobila i samo putovanje.

Iduće godine će i službeno postati stogodišnjak, a time i jedna od najstarijih osoba za upravljačem na planetu.

Međutim, sudbina je spremila divno iznenađenje za Mičela, zahvaljujući inicijativi Together We Can.

On se našao u Young driver programu kao najstariji polaznik inicijative koja se prvenstveno obraća 17-godišnjacima u sticanju vozačkih navika.

Ona na zanimljiv način omogućava polaznicima da steknu praktično iskustvo vožnje, fokusirajući se na ključne vještine kao što su upravljanje, mijenjanje brzina, kočenje, ponašanje na raskrsnicam i kružnim tokovima, pa čak i paralelno parkiranje.

Istraživanja su pokazala da ovo rano izlaganje praksi odgovorne vožnje smanjuje stope nesreća među novopečenim vozačima.

Mičel je kao najstariji polaznik dobio priliku voziti Opel Corsu u kontrolisanim uslovima. Nije mu dugo trebalo da se prisjeti svega i opušteno upravlja automobilom. Na kraju je priznao da mu je malo žao što je vratio vozačku dozvolu.

"Bio sam presretan što sam ponovno mogao sjesti za volan, slomljeno mi je srce što sam dao dozvolu. Moj najdraži auto koji sam ikada vozio bio je Morris Minor, bio je to prekrasan auto i mogao sam sam obaviti sve servise na njemu", objasnio je Mičel i dodao:

"Mislim da sam još uvijek vozio prilično sigurno s 94 godine, ali dođe trenutak kada se od toga mora odustati. Bilo je sjajno provjeriti nisam li zaboravio sve svoje vozačke vještine i, kao kod vožnje bicikla, sve vam se vrati."

