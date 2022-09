Veliki proizvođači automobila se opraštaju od britanske kraljice

Kraljica Elizabeta Druga umrla je u četvrtak u 97. godini nakon punih sedam decenija na prijestolu. Od nje se opraštaju mnogi, pa i proizvođači automobila.

Koliko je veliki uticaj kraljica imala na svjetski poredak, jasno govore brojne izjave saučešća visoko pozicioniranih državnika, ali i privrednika.

The passing of Her Majesty The Queen has left everybody at Jaguar Land Rover deeply saddened, and our thoughts and condolences are with the Royal Family at this time. pic.twitter.com/gZF4Kpt1Z6 — Jaguar (@Jaguar) September 8, 2022

Proizvođači automobila, posebno oni poreklom sa Ostrva ili koji su tradicionalno povezani sa britanskim tržištem, reagovali su među prvima emotivnim porukama na zvaničnim profilima kompanija.

Među prvima je reagovao Aston Martin, ponosni predstavnik nekada moćne britanske auto-industrije porukom kako je kraljica bila "strastveni zagovornik britanske kulture, preduzetništva i inovacija".

All at Caterham are deeply saddened to hear the passing of Her Majesty The Queen. We join the nation in mourning and send our thoughts and sincere condolences to the Royal Family. Rest In Peace. 1926 - 2022. pic.twitter.com/dVyUUkhbE2 — Caterham Cars (@caterhamcars) September 8, 2022

Vauxhall je naglasio da je "njenih 70 godina na prestolu bilo inspiracija za sve nas", dok je Lotus izjavio kako je bila "izvanredan uzor ljudima širom svijeta".

All at Bentley Motors are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen. We pause, reflect and show heartfelt gratitude for the historic reign of The Queen, an inspiration to all for generations to come. Our sincere sympathies extend to The Royal Family. pic.twitter.com/b4l68uXaef — Bentley Motors (@BentleyMotors) September 8, 2022

Zanimljivo je da je među izjavama saučešća stigla i ona od Ferrarija.

Heartfelt sympathies for the loss of a groundbreaking woman. Our thoughts are with the Royal Family, the British people and our British colleagues in the paddock. May she Rest In Peace. pic.twitter.com/GFE5koNjtA — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2022

(b92)