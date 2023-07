Volkswagen Glamper Van stvoren za Instagram (FOTO)

Volkswagen predstavlja jedinstven kombi nekonvencionalnog izgleda.

Njegovo ime je Glamper Van, i to je prerada ID električnog modela.

I dok je njegov duhovni prethodnik bio zaštitni znak hipi generacije, nova ID.

Buzz takođe cilja na mlađu publiku, ali sa nekim drugačijim pogledima.

Modifikacija koju je potpisao Folksvagen-ov ogranak komercijalnih vozila donosi, ukratko, mobilnu foto kabinu.

Vozilo je dobilo jedinstven enterijer gdje je pod prekriven vještačkom travom, a bočne ploče sa vještačkim cvijećem. Centralno mjesto zauzima sofa prekrivena odgovarajuće šarenim pokrivačem. Standardna oprema je kamera i brojni filteri koji omogućavaju pravljenje posebnih fotografija.

Posetioci festivala PennFest, koji se trenutno održava u Bakingemširu u Engleskoj, prvi će isprobati kombi za pravljenje fotografija.

Recimo i da ovo nije prvi slučaj ovakve obrade.

Naime, Glamper Van dolazi kao nasljednik Pamper Vana koji je predstavljen prošle godine, a koristio je osnovu Multivana.

"Poslije uspjeha prošlogodišnjeg Pamper Van-a, Folksvagen je oduševljen što ponovo pomaže posjetiocima festivala da proslave u stilu sa novim Glamper Van-om. Sa ugrađenom kabinom za fotografije, to je idealno okruženje za snimanje savršenih festivalskih fotografija i pokazuje fantastičnu raznovrsnost potpuno električnog ID Buzz Cargo-a", objasnila je šefica marketinga marke Volkswagen Laura Bignalis.

#Volkswagen Commercial Vehicles launches the ID. Buzz Cargo-based 'Glamper Van' for the festival season. The vehicle is wrapped in a colourful design and has been transformed inside into a photo booth. It will debut at PennFest 2023, a family-friendly music festival. pic.twitter.com/w7CPWX3VWI