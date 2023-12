Volkswagen se priprema za proslavu 50. rođendana Golfa

​Aktuelna generacija VW Golfa dobija rođendansko ažuriranje, a njegova svjetska premijera uslijediće za samo nekoliko nedjelja, krajem januara 2024. godine.

Golf je srce marke Volkswagen, a izraz "bestseler" stoji mu kao rijetko kojem drugom modelu. U osam generacija je prodato više od 37 miliona vozila. Volkswagen slavi popularni model kako bi 2024. obilježio njegov 50. rođendan.

Uostalom, Golf nije oblikovao mobilnost samo u Njemačkoj, već i u mnogim drugim regionima širom svijeta. Ipak, kompanija se ne osvrće na Golf samo u sklopu proslave rođendana: svjetska premijera obnovljenog Golfa će se održati već krajem januara - i poput svojih prethodnika, u serijsku proizvodnju će unijeti brojne inovacije.

Bila je to automobilska revolucija kada je Volkswagen 1974. godine predstavio prvi Golf, a time i nasljednika legendarne Bube: s pogonom na prednje točkove (umjesto zadnjeg motora) i varijabilnom cjelokupnom koncepcijom zahvaljujući velikom poklopcu prtljažnika i preklopivom naslonu zadnjeg sjedišta.

Osim toga, dizajn koji je stvorio Giorgetto Giugiaro je pomogao Volkswagenu da usvoji novi stil, koji je takođe nastavljen u njegovim nasljednicima.

Golf je vrlo brzo postao pravi 'Volkswagen', a milioniti primjerak je prodat već 1976. godine. Do danas je isporučeno više od 37 miliona vozila. To ovaj kompaktni automobil čini najuspješnijim evropskim automobilom, najprodavanijim Volkswagenom svih vremena – i ikonom.

Bez obzira koja je generacija – tajna uspjeha bila je i ostala skup svih njegovih karakteristika. To je zato što je Golf oduvijek bio savršen saputnik u svakodnevnom životu, utjelovljujući svestranost, funkcionalnost, pouzdanost i kvalitet. Tokom decenija, portfelj je proširen kako bi uključio nove varijante: bilo da je riječ o verzijama GTI, Cabriolet ili Variant, ili mnogim drugim.

Sa svakom novom generacijom modela, najsavremenije tehnologije, bezbjednosni koncepti i karakteristike pogodnosti su ugrađene u kompaktnu klasu. Volkswagen Golf je tako demokratizovao ne samo tehnologije kao što su nadzirani katalizator i sistem protiv blokiranja točkova, već i vazdušne jastuke, tempomat i elektronske pomoćne sisteme, kao i blagi i plug-in hibridni pogon.

U jubailarnoj 2024. godini Volkswagen će predstaviti evolucijski razvoj osme generacije Golfa. Impresioniraće vizuelno dotjeranim karakteristikama, novim sistemima pomoći i pogonskim sklopovima, kao i infotainment sistemom i softverom sljedeće generacije. Svjetska premijera takvog Golfa je udaljena samo nekoliko nedjelja, a pretprodaja je zakazana za proljeće 2024.

Održavanje istorije u životu Volkswagen Classic će takođe pratiti Golf u godini njegovog jubileja te će u brojnim prilikama predstaviti istorijske modele Golfa iz Volkswagen kolekcije. Od 31. januara do 4. februara 2024. godine, Golf generacije od I do VII će pojačati prisutnost Volkswagena na sajmu "Salon Rétromobile" u Parizu, navodi "AutoBlog". Neposredno nakon toga, od 2. do 4. februara 2024., Volkswagen će na "Bremen Classic Motorshowu" prikazati Golf I i jedinstveni konceptni automobil EA 276 - prethodnika Golfa iz 1969. razvijenog u Wolfsburgu.

