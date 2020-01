Vozač je krenuo u preticanje medvjeda, a onda je počela luda trka

Prisustvo medvjeda na ulicama ruskih gradova nije neuobičajena pojava. Nekada se mogu vidjeti i na putevima, a snimak iz Sočija pokazuje da se ove životinje rado upuštaju u jurnjavu sa automobilima.

Vozač je poslije oštre krivine naišao na odraslog medveda. Automobil i životinja su tokom jednog dijela trke bili izjednačeni, ali je medvjed svije vrijeme pokušavao da bude brži od mašine.

Obračun životinje i automobila je i snimljen, a video je brzo postao popularan na društvenim mrežama. Zadivljujuća je brzina kojom se medvjed kretao i još jednom pokazao svu svoju snagu, piše RT.

Just a bear running down the road, near Sochi, at the weekend... Это Россия, детка/it's Russia, baby... courtesy of Marina Bralyuk. pic.twitter.com/IDVXACOYje