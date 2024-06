Vozači će uskoro moći da skinu ruke s volana

Ford Motor najavljuje značajan korak ka autonomnoj vožnji, planirajući da do 2026. godine omogući vozačima da skrenu pogled s puta i skinu ruke s volana.

Ovo je izjavio glavni izvršni direktor, Džim Farli, u intervjuu za Bloomberg TV.

"Vrlo smo blizu", rekao je Farli 31. maja. "Već sada možemo redovno da koristimo prototip, ali je potrebno postići isplativost te tehnologije." Farli vjeruje da će Ford brzo napredovati i postati prvi masovni brend automobila koji nudi Level 3 autonomiju, što podrazumijeva da vozilo preuzima vožnju u određenim uslovima, omogućavajući vozaču da se posveti drugim zadacima.

"Level 3 autonomija će omogućiti vozačima da skrenu pogled s puta i skinu ruke s volana na autoputu za par godina, pretvarajući auto u kancelariju", dodao je Farli. "Moći ćete da obavite konferencijski poziv i druge aktivnosti."

Trenutno Ford i drugi proizvođači automobila, uključujući General Motors, nude funkcije vožnje bez ruku koje koriste uređaje za praćenje pogleda kako bi osigurali da vozač ostane fokusiran na put. Fordov sistem, nazvan BlueCruise, trenutno je pod istragom američkih sigurnosnih regulatora zbog nesreća sa smrtnim ishodom. Tesla i drugi takođe su pod istragom zbog nesreća povezanih sa njihovim polu-autonomnim sistemima.

Farli je dao ovu izjavu manje od dvije godine nakon što je Ford ugasio svoju autonomnu filijalu, Argo AI, zbog procjene da je postizanje potpune autonomne vožnje još daleko. Mercedes-Benz je krajem prošle godine počeo da nudi funkciju vožnje bez pogleda na put u SAD, ali ona funkcioniše samo pri brzinama ispod 40 milja na sat na unaprijed odobrenim autoputevima.

Farli je sugerisao da će Fordov sistem raditi pri brzinama do 80 milja na sat na autoputu, ali samo pod vedrim nebom. "Smatramo da možemo to postići samo po sunčanom vremenu", rekao je Farli. "Jaka kiša i slične vremenske prilike otežavaju vožnju pri 80 milja na sat."

Ford je zainteresovan za generisanje stalnih prihoda nudeći vozačima pretplatničke usluge za funkcije kao što je BlueCruise. Farli vidi ove softverske usluge visokih marži kao način za ublažavanje ciklusa uspona i padova u automobilskoj industriji.

"BlueCruise je bio mnogo popularniji nego što smo očekivali, a to je vožnja bez ruku", rekao je Farli. "To je kao korak prije nego što dođete do vožnje bez pogleda", prenosi Telegraf.rs.

