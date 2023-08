Vozio Bugatti na felni – bez gume (VIDEO)

Troškovi posjedovanja hiper sportskih automobila vrtoglavo rastu, a svaki kvar košta bogatstvo.

Već ste imali priliku da pročitate o troškovima koje vlasnici Bugattija mogu da očekuju, a ujedno saznate da je cijena felni i guma jedna od najvećih. Riječ je o automobilu koji može da pređe preko 400 km/h, pa je jasno da su točkovi ovdje potrošni materijal.

Na Veyronu su se mijenjali poslije određene kilometraže, a na Chironu je kontrola dovoljna. Kada je riječ o felgama, moraju se redovno pregledati da li ima mikroprslina, a u slučaju da se one otkriju potrebno je zamijeniti točak. Kod Bugattija, to je užasan trošak koji se diže do cijene vrhunske premium limuzine.

U takvoj atmosferi, vidjeti Bugatti Chiron kako vozi na golim felgama boli najmanje dvostruko više. A upravo to pokazuje snimak iz radionice, gdje vozač istovara Bugatti Chiron iz kamiona.

Jedan točak je bez gume, pa je pripremljena odgovarajuća podloga koja će minimizirati mogućnost oštećenja. I sve bi bilo dobro da vozač nije nastavio vožnju unazad nakon što tepih više nije bio ispod njega.

