Vozio pijan i zabio se u MiG-29

Nesvakidašnja saobraćajna nesreća u kojoj je folksvagen naletio na borbeni avion.

Alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, a to je pokazala i istraga ove nesreće kakva vjerovatno nikad prije nije zabilježena.

Do nje je došlo u ukrajinskom mjestu Vasylkivu nedaleko od Kijeva kada se neimenovani vozač svojim folksvagen turanom zabio u lovački avion MiG-29, javlja Obozrevatel. Stvari postaju jasnije kada kažemo da je za upravljačem bio inženjer druge eskadrile vojne jedinice, i to u vidno alkoholisanom stanju.

Ono što ostaje nejasno je gdje je inženjer tačno uspio naletjeti na avion. Pretpostavlja se da je vozio dijelom piste na kojem inače nema MiG-ova. Ovaj je navodno bio tegljen prema hangaru, ali je iz nepoznatih razloga ostavljen na otvorenom i bez odgovarajućih oznaka. Bez obzira na sve, sasvim sigurno je ovo dobra pouka da se pijan ne sjeda za volan ni na pisti.

Pritom nesreća uopšte nije bila banalna. Sudeći po fotografijama, vozač je vozio pristojnom brzinom pa uočavanjem aviona nije stigao stati. Od siline udarca avion se zapalio. Šteta je, naravno, ogromna i na turanu, dok je vozač iz nesreće izašao samo s posjekotinama i modricama. Zasad, jer sada slijedi suđenje u kojem će morati štošta objasniti.

No matter what mistakes you've made recently, they probably don't compare to this Ukrainian captain who rammed a MiG-29 fighter with his Volkswagen Touran while drunk.https://t.co/GCQn5dHBwehttps://t.co/VJ2OeQfumn pic.twitter.com/XwszW5FNWD