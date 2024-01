Vozio po snijegu kao lud, završio s prepolovljenim autom (VIDEO)

Vjerovatno nema automobila s boljom trakcijom no što su to automobili japanskog Subarua.

Međutim, ni oni nisu svemogući, posebno na snijegu. Tako je ministarstvo saobraćaja američke države Njujork objavilo dramatičan snimak s jedne od svojih ralica.

Naime, moćni Subaru WRX na snijegom prekrivenom putu počeo je riskantno preticanje dugačkog šlepera. U paničnoj želji da ubrza dok je bio na suprotnoj voznog traci - kako bi se vratio u svoju traku - vozač japanskog automobila pritisnuo je gas, a automobil je otišao u “drift”.

Epilog je da je Subaru sredinom svoje lijeve strane udario u ko zna koliko tešku čeličnu ralicu, prikopčanu na višetonski kamion, i doslovno se prepolovio. Samo nevjerovatnom srećom u nesreći nitko nije izgubio život.

Ovaj je primjer još jedan dokaz kako se na snijegu mora voziti oprezno i defanzivno, čak i ako imate odličan automobil s moćnim AWD (All Wheels Drive) pogonom kao što ga ima Subaru WRX. Ni najbolja elektronika ne može ispraviti automobil koji je otišao izvan kontrole i zakona fizike, upozorava Index.

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush. Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P