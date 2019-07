Vožnja u papučama u Grčkoj može vas koštati kao nove cipele

Skidanje registarskih tablica u grčkim ljetovalištima postalo je svakodnevna praksa tokom posljednjih godina, a najnoviji primjer ovog drastičnog kažnjavanja neporpisnog parkiranja zabilježen je na Afitosu na Kasandri gdje su čitavom redu parkiranih automobila skinute registarske tablice.

Skidanje registarskih tablica u grčkim ljetovalištima postalo je svakodnevna praksa tokom posljednjih godina, a najnoviji primjer ovog drastičnog kažnjavanja neporpisnog parkiranja zabilježen je na Afitosu na Kasandri gdje su čitavom redu parkiranih automobila skinute registarske tablice.

Skidanje tablica sa nepropisno parkiranih automobila nije novost u Grčkoj jer godinama unazad mnogi naši, ali i drugi strani turisti, imaju ovakvo neprijatno iskustvo. Ipak i dalje ima neupućenih, ili onih koji pak smatraju da se to njima neće desiti, pa i dalje ostavljaju svoje automobila tamo gdje ne bi smjeli.

Ovo je jedna od kazni za nepropisno parkiranje, te policija vrlo često i Grcima uzima tablice u periodu od tri mjeseca tražeći da plate novčanu kaznu, dok sa druge strane, strancima tablice budu vraćene odmah nakon plaćanja kazne.

Iako se skidanje tablica za neprosino parkiranje događa na teritoriji cijele zemlje najkritičnije je na Tasosou, Halkidikiju i u Solunu, te se savjetuje da turisti budu oprezni, budući da put do preuzimanja skinutih tablica može da se zakomplikuje, a samim tim i poveća troškove ljetovanja.

Kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj iznosi od 40 do 80 evra, a više ne postoji mogućnost plaćanja umanjene kazne ukoliko se ona plati na licu mjesta.

Najgore vrijeme da vam se tako nešto dogodi jesu dani vikenda, jer ćete morati da sačekate do ponedjeljka da to riješite, kada policijske stanice rade. To naročito može da bude problem ako ste baš za vikend planirali povratak kući. U tom slučaju, moraćete da, osim za kaznu, platite i dodatna noćenja dok stvar ne riješite.

Prema novom rigoroznom zakonu koji u Grčkoj važi od prošle godine, tablice se ne vraćaju po uplati kazne za nepropisno parkiranje, jer vozač dobija i zabranu upravljanja vozilom na određeno vrijeme. Stranim državljanima zabrana upravljanja vozilom trebalo bi da prestane onog dana kad napuštaju teritoriju Grčke i tada im se vraćaju tablice.

Poslednji dan marta prošle godine doneo je nove saobraćajne propise u jednoj od Srbima omiljenih zemalja za ljetovanje, a kazne su od zavisnosti od težine prekišaja podijeljene u tri kategorije - do 100, 300 i 600 evra.

Pored nepropisnog parkiranja zakonom je zabilježen niz prekršaja za koje je predviđeno oduzimanje pomenutih tablica i isprava:

- korišćenje mobilnog telefona u vožnji bez bežičnih slušalica, odnosno uređaja za telefoniranje u automobilu

- nevezivanje sigurnosnog pojasa

- vožnja motocikla bez kacige

- bacanje opušaka i sličnih predmeta kojima se može izazvati požar ili udes, ili se zagađuje okolina

- parkiranje na mestima gde se onemogućava prilaz rampama za invalide ili na mestima predviđenim za parkiranje invalida

- vožnja (čak i na kraće) u zaustavnoj traci na autoputu

- kršenje propisa kojima se reguliše prevoz djece

- Za neke prekršaje, kao što je kretanje teretnih vozila i autobusa duže vreme preticajnom trakom na autoputu, oduzima se samo vozačka dozvola na 60 dana - dodaje se.

Auto-moto savez Srbije navodi čak i aktuelni cjenovnik prekršaja, koji izgleda ovako:

- nedozvoljeno parkiranje - od 40 do 80 evra

- prekoračenje brzine - od 40 do 750 evra

- nevezivanje pojaseva - 350 evra

- nepoštovanje pješaka - 200 evra

- vožnja u alkoholisanom stanju - od 0,5 do 0,8 promila - 78 evra, od 0,8 do 1,1 promila - 156 evra, preko 1,1 promila - 625 evra

- opasna vožnja - 700 evra

- korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje - 100 evra

Treba dodati da širok raspon novčane svote koji se uočava kod visine kazne za prekoračenja brzine zavisi od toga za koliko je prekoračena dozvoljena brzina i gde je prekršaj zabilježen (u naseljenom mjestu ili van njega).

Mnogi na moru imaju jednu naviku, a to je da voze u papučama. To prvo nije bezbjedno i nigdje u takvoj obući ne bi ni trebalo upravljati automobilom, ali nekako najčešće to ljudi rade na moru.

Ako to uradite u Grčkoj, prema zakonskim propisima, spremite se da platite kaznu od 50 evra, ali gore od toga je što policija i zbog ovog prekršaja može da vam oduzme vozačku dozvolu na mjesec dana.

Iz AMSS-a naglašavaju i da je u Grčkoj obavezno vezivanje svih pojaseva, obavezan je i trougao, prva pomoć, pa i protivpožarni aparat, koji, začudo, ne predstavlja obavezu u većem broju evropskih zemalja.

