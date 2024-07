Vraća se kultni Nissan Silvia?

​Nissan Silvia, poznat i kao model 200SX i 240SX na nekim tržištima, nestao je iz ponude japanskog proizvođača 2002. godine, ali sada postoji šansa da se to slavno ime ponovo vrati.

Ivan Espinosa, potpredsjednik Nissanovog odjela za globalnu strategiju i planiranje proizvoda, govorio je o ideji nove Silvije pozicionirane ispod modela GT-R. On zamišlja model koji će ponuditi "dovoljno snage po pravoj cijeni koja će biti primamljiva kupcima". Espinosa ističe da silno želi oživjeti Silviju te dodaje da ovo ime ima mnogo fanova.

Ove detalje je podijelio u razgovoru za "Top Gear".

"Šanse postoje, ali ovo je biznis, tako da moram pronaći način da ovaj prijedlog učinim interesantnim za kompaniju. Ponekad se automobili poput ovog 'muče' jer kupaca nema mnogo, ali definitivno možemo uspjeti ako pronađemo pravu ideju koja može funkcionisati svugdje u svijetu. Ne možemo ove proizvode prodavati regionalno ili kao unikate, jer to nema smisla. Ipak, postoji šansa, biće izazovno, a moj posao je da nađem način da ostvarim ovakve stvari. Mislim da bi automobil bio sjajan za kupce i brend", izjavio je Espinosa.

Čitajući između redova, nova Silvia bi se mogla pridružiti Nissanu Z kao pristupačniji i vjerovatno elektrifikovani sportski automobil. Model bi postao rival Toyoti GR86, Subaru BRZ-u, Mazdi MX-5 i nadolazećoj hibridnoj Hondi Prelude.

Iz Nissana su obećali da će predstaviti 30 novih modela do 2026. godine, uključujući 16 električnih vozila i hibrida, a sve to u sklopu poslovnog plana The Arc.

Tačno vrijeme dolaska nove Silvije nije poznato, ali vjerovatno će model stići nešto kasnije, kako bi se našlo vrijeme za razvoj i pripremu za tržište, prenosi "Index".

