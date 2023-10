Xiaomi Mi Car možda neće biti EV nego EREV

Novi Xiaomijev automobil, ujedno i prvi, trebao bi biti električni, takve su do sada bile informacije. Spominje se i nešto novo, a to je EREV. Za one koji ne znaju, EREV je električni automobil s povećanim dometom, a što u stvari nije električni nego hibrid. Ovo je prva takva informacija.

Drugi izvori navode kako bi Xiaomi mogao predstaviti dvije verzije – čisti električni (EV) i hibridni (EREV). Ovaj električni bi trebao koristiti 400V arhitekturu i baterije će im osigurati BYD za osnovni, odnosno top model koji će imati 800V arhitekturu i CATL baterije (Qlin 101kWh).

Onaj hibridni EREV model će imati i dodatni 1.5-litarski benzinski motor koji u stvari služi za punjenje baterije, a koja pokreće električni motor. Za sada nema dodatnih informacija o EREV modelu tako da to ovu informaciju treba uzeti s rezervom.

(Računalo.com)

