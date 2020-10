Zašto je Ford ovom čovjeku poklonio automobil?

Izvjesni Rodni Smit Džunior vozi Forda već nekih dvije godine i kupio ga je kada je automobil prešao 93.000 kilometara i za taj period stigao do 500.000 pređenih kilometara svojim automobilom.

E, sad, u čemu je štos?

Rodni je toliku kilomeražu prešao zbog svog posla, pošto putuje Amerikom i pomaže starijim osobama, ratnim veteranima i samohranim roditeljima u održavanju travnjaka.

On te poslove obavlja potpuno besplatno i kada je bio u Mičigenu, ljudi iz Forda su ga posjetili i poklonili mu potpuno novi SUV Ford Edge. Njegov stari Ford automobil će biti servisiran i poklonjen nekome kome je najpotrebniji.

Što se tiče kosilica, one odlaze na aukciju i novac od prodaje odlazi u humanitarne svrhe.

(B92.net)

Lost for words . Wow.... @Ford came out to my lawn in MI. After mowing my lawn, they surprised me with a a brand new 2020 Ford Edge. Wow . Thank you so much @Ford . pic.twitter.com/3aafoo6yT4