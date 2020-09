Zašto mjenjač treba ubaciti u nižu "brzinu" prije preticanja

Događa se da čak i iskusni vozači čine ozbiljne greške. Jedna od njih je povezana sa ubrzavanjem, kada vozač pritisne papučicu "gasa" do poda bez prebacivanja u niži stepen prenosa. Ne samo da je to neefikasno, već je i štetno za motor.

Vozači su tokom obuke u auto-školi već naučeni da promijene "brzinu" prije preticanja. Niži stepen prenosa donosi veći broj obrtaja motora, a time i više snage i veći obrtni moment, podsjeća sajt Automobili.ba.

To, opet, dovodi do boljeg ubrzanja i bržeg i bezbjednijeg izvođenja manevara preticanja. Međutim, kad je dobra vidljivost i ništa ne dolazi iz suprotnog smera, postoje vozači koji iz lenjosti ili zablude misle da je bolje pritisnuti papučicu gasa do poda bez promjene "brzine".

Činjenica je da je motor mnogo manje efikasan pri malim obrtajima - kada je potrebno naglo ubrzati. To znači da ubrzavanje ne samo da će potrajati duže, već će se takođe potrošiti više energije i generisati više toplote.

Zato se dodatno zagrijava cijeli motor, ali, što je još gore, i unutrašnjost cilindara.

To, sa druge strane, uzrokuje problem sa vremenom paljenja i neravnomijernim sagorijevanjem smješe, što dovodi do bržeg trošenja motora usljed neadekvatne raspodjele pritiska na klipu, koji tada može snažnije pritisnuti unutrašnjost cilindra.

Ovi problemi se javljaju u gotovo svim tipovima motora, ali je snažno pritiskanje gasa u visokom stepenu prenosa još gore kod turbopunjenih motora koji u posljednje vrijeme dominiraju kod većine proizvođača.

U njihovom slučaju, takvo ponašanje povećava rizik od prijevremenog paljenja smješe u cilindru. Kao rezultat, može nanijeti veliku štetu motoru, oštetiti svjećice, pa čak i slomiti klipove.

Ovaj fenomen su proučavale dvije japanske kompanije: Toyota i Denso.

Utvrđeno je da se u komori za sagorijevanje nakupljaju zapaljive čestice nastale iz ulja i goriva, koje ne sagorijevaju u potpunosti i ne uklanjaju se izduvnim gasovima, a uz naknadnu kompresiju ove čestice zapale smešu prije aktiviranja svećice.

Kako se to odnosi na ubrzanje? Studija je pokazala da što je veća brzina motora, to je manja vjerovatnoća pretpaljenja.

Kao što vidite, postoji nekoliko je razloga zašto ne treba stiskati gas do poda u visokom stepenu prenosa - od bezbjednosnih problema, do bržeg trošenja motora.

Zato je dobro prisjetiti se lekcije iz auto-škole i prebaciti mjenjač u niži stepen prenosa prije preticanja.

(B92)