Zašto nije pametno parkirati pored hidranta (VIDEO)

Vatrogasci koriste hidrante kako bi izbjegli probleme sa vodosnabdijevanjem kada moraju da ugase požar, ali im ponekad nije lako pristupiti jer se ispred njih nalaze nepropisno parkirani automobili. Upravo to se dogodilo vatrogascima u Njujorku kada su tokom intervencije htjeli da povežu vatrogasni hidrant sa svojim vozilom.

Ispred hidranta je bila parkirana Acura TL, pa su vatrogasci vozaču održali malu lekciju i najkraćim putem spojili crevo.

U Sjedinjenim Državama, sistem hidranta je postavljen drugačije nego u Evropi, a uobičajni protivpožarni hidranti, koji se nalaze na trotoarima, su češći. Obično se nalaze na ivici trotoara i na pristupačnim mjestima i dobro su obilježeni da niko ne može da parkira ispred njih. U slučaju da vatrogasci moraju da ih koriste, automobili parkirani pored njih bi znatno otežali gašenje, piše "Revija HAK".

Većina Amerikanaca je toga svjesna, ali ima i onih koji to ne vode računa i ostavljaju automobil ispred vatrogasnog hidranta, poput vlasnika ove Acure koji nije zatekao auto u stanju u kojem ga je ostavio.

Odlučio je da parkira ispred hidranta pa su vatrogasci razbili prozore na njegovim zadnjim vratima kako bi provukli crijevo i spojili ga sa hidrantom.

Vatrogasna crijeva moraju da izdrže ogroman pritisak, tako da treba izbjegavati bilo kakvo savijanje zbog mogućih povreda ljudi u neposrednoj blizini. Zato vatrogasci ne obilaze (bukvalno) i traže najkraći put.

