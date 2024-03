Zašto nikada ne biste trebali prekoračiti preporučeni nivo ulja u autu (VIDEO)

​Ulje igra ključnu ulogu u održavanju funkcionalnosti motora s unutrašnjim izgaranjem. Ne samo da omogućuje glatko funkcionisanje pokretnih dijelova motora putem podmazivanja, već i doprinosi regulaciji temperature. Zato je ključno redovno mijenjati ulje skladno uputstvima proizvođača i provjeravati njegov nivo.

Ako se nivo ulja smanji do ili ispod minimalne preporuke, hitno ga je potrebno dopuniti kako bi se izbjeglo trenje i potencijalna šteta zbog nedostatka podmazivanja. Ali, jednako je bitno ne premašiti gornju granicu jer to može izazvati jednako ozbiljne probleme kao i prenizak nivo ulja.

Primjer štetnih posljedica prekomjernog ulja možete pronaći u videozapisu na YouTube kanalu "I Do Cars", gdje mehaničar Erik demonstrira posljedice prepunjenja motora na primjeru Jaguara iz 2017. godine.

Tokom ispuštanja ulja iz prenapunjenog 3,0-litrenog V6 motora, otkriveno je da sadrži 8,5 litara ulja, dok je preporučena količina od strane Jaguara samo 5,3 litre. Ova prekomjerna količina uzrokovala je ozbiljnu štetu, uključujući metalne čestice u uljnom filteru i na usisu, kao i oštećenja na bregastim osovinama.

Dodatni problemi uključivali su dva klipa koja nisu bila adekvatno pričvršćena na svoje klipnjače zbog oštećenja ležajeva, s brojnim ostacima ležajeva unutar kućišta radilice. Takođe su zabilježena oštećenja na donjem dijelu klipnjača i cilindarskim košuljicama.

Prekomjerna količina ulja u motoru dovodi do stvaranja pjene kad se radilica pokrene, što umanjuje učinkovitost podmazivanja i dovodi do povećanja trenja i temperature, sve do potencijalnog zaključavanja motora.

Eberhard Lang iz "TÜV SÜD-a" kaže da, ako je u pitanju količina malo veća od označene, ništa se loše ne može dogoditi, prenosi "Jutarnji". Ali ako je u pitanju prelivanje, ulje će ući u usisni trakt kroz ventilaciju kućišta radilice. To može oštetiti katalizator, a u ekstremni slučajevima govorimo i o potpunom oštećenju motora.

Najčešći znak da ste ulili previše ulja u motor i da je nivo ulja previsok je da vam motor počne ispuštati ulje na tlo ili vidite plavi dim iz ispuha. Takođe biste mogli vidjeti svjetlo upozorenja na kontrolnoj ploči. Ponekad ne znate jeste li vi ili mehaničar prelili motorno ulje. Međutim, ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, previše ulja bi moglo biti u vašem motoru.

Curenje ulja:

Miris paljevine motornog ulja

Znakovi dima iz odjeljka motora

Znakovi dima iz ispušnog područja

Motor proizvodi previše buke

Svjetlo pritiska motornog ulja na kontrolnoj tabli

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.