Zašto se ukrštaju gume i kako to pravilno uraditi?

Ako redovno vozite automobil onda već imate dva kompleta guma. A kako gume baš i nisu tako jeftine, vjerovatno želite da vam potraju što je to duže moguće.

Normalno je da se gume, sa vremenom upotrijebe i pređenom kilometražom, habaju, odnosno da se njihov gazni sloj troši. Međutim, ukoliko se gume troše samo sa jedne strane, odnosno ako jedna guma izgleda istrošenije nego druga, potrebno im je periodično mijenjati mjesta.

Različite su preporuke intervala u kojima bi gumama trebalo mijenjati mijesta i kreću se od 5.000 do 10.000 pređenih kilometara. To su, međutim, smo preporuke, pa sve uglavnom zavisi od vozila do vozila i od guma do guma. Zato je potrebno redovno pregledati gume obraćajući pažnju na dubinu njihovih šara, pogotovo kada su letenje gume u pitanju, budući da su one mekše i da se brže troše.

Na istrošenost guma najviše utiče mjesto na kome se nalaze. Kod automobila sa prednjim pogonom, prednje gume podnose veći mnogo veći teret nego zadnje, budući da su zadužene za vuču, ubrzavanje i usporavanje, skretanje, kao i da trpe veći dio sile kočenja. Pored svega toga, kod ovih automobila i najveći dio ukupne težine je na prednjem dijelu.

Nije velika razlika ni kod vozila sa zadnjim pogonom, a ni kod onih koje pokreću sva četiri točka. Ustvari, kod svakog auta gume se troše na različite načine, a posebnosti svakoga od njih potiču od razika u snazi motora, vrsti pogona, vrsti vješanja, načinu vožnje...

Da li gumama može da se mijenja mjesto?

Neke gume, zbog vrsta šara i načina njihove orjentacije, mogu da se okreću samo u jednu stranu koja je obično označena strelicom. Takođe, kod nekih šare prate oblik latiničnog slova "V". Takve gume mogu da se pomijeraju samo sa prednjih na zadnje točkove, sa iste strane vozila, ali ne i da se ukrštaju.

Takođe, kod nekih, uglavnom sportskih automobila, prednji i zadnji točkovi se mogu razlikovati u veličini ili biti istih dimenzija, ali različite udaljenosti jedni od drugih, na prednjoj i zadnjoj osovini.

Takva vozila su malobrojni izuzeci, pa za njih važe posebna pravila.

Ovdje se bavimo "običnim" automobilima, odnosno onima koji na sva četiri točka imaju gume identičnih dimenzija.

Kako rotirati gume?

Nakon što ste ustanovili u kakvom se stanju koja guma nalazi, napravite plan kako ćete im mijenjati mjesta. To možete uraditi na nekoliko načina.

Možete unakrsno zamijeniti mjesta prednjim i zadnjim točkovima (prednja - lijeva, zadnja - desna, i obrnuto). Zatim zadnje možete pomijeriti napred, a potom prednje nazad unakrsno. Isto možete uraditi i na obrnut način, odnosno prednje možete pomjeriti nazad, a zadnje naprijed unakrsno.

Kako to izgleda, pogledajte na ovom dijagramu:

Prije početka zamene mjesta, preporučljivo je da obilježite koja se guma gdje nalazila, kako biste znali ukoliko budete morali da ih vratite u prethodno stanje. Možete koristiti slovnu šemu: PL - prednja lijeva, PD - prednja desna, ZL - zadnja lijeva i ZD - zadnja desna.

Dizalica

Kao i kod bilo koje druge zamjene točkova, prvo je potrebno olabaviti šrafove točkova, dok je automobil još uvijek na zemlji. Potom dizalicom podići auto i skidati točkove na isti način kao što se točkovi mijenjaju kada pukne guma.

Prilikom izvođenja ove operacije, ukoliko to radite sami na parkingu, biće potrebno više puta spuštati i podizati auto. A da biste oslobodili točak koga prebacujete na drugo mjesto, poslužite se rezervnim točkom kako biste "oslobođeni" točak mogli da prebacite na drugu stranu automobila.

Naravno, ako ste u prilici da koristite profesionalne dizalice ili da ovaj postupak obavljate kod majstora, možete očekivati da će vam biti potrebno mnogo manje vremena.

Naravno, kada montirate točkove, postupak je obrnut od onoga kada ste ih skidali. Dok je automobil na dizalici, šrafove zašrafite rukom i potom blago pritegnite, dok ne spustite automobil na zemlju. Tek kada ga spustite, dobro iz pritegnite.

(Telegraf.rs)