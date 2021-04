Zatekao više od 15.000 pčela u automobilu

Meksikanac je prošle nedjelje u svom automobilu imao vrlo posebne goste, kada se vratio iz kupovine, otkrio je na zadnjem sjedalu više od 15.000 pčela.

Nesvakidašnji incident dogodio se na parkingu u Las Krusesu u u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko.

Muškarac, čije ime nije poznato, rekao je da je bio samo 10 minuta u supermarketu, ali je požalio što je ostavio otvoren prozor automobila. Tek kad se vratio u automobil i poželio se odvesti, otkrio je pčelinje društvo na zadnjem sjedištu automobila. Odmah se odmaknuo od automobila i nazvao hitnu službu.

"Nazvao je 911 jer nije znao šta učiniti. Uz to, muškarac je bio zabrinut jer je to bio prijateljev automobil", kaže vatrogasac i pčelar Džes Džonson. Džonson je u to vrijeme bio van službe i na porodičnom roštilju. Na poziv je reagovao odmah i krenuo u akciju.

Džonson se odvezao do parking te u roku od pola sata uhvatio sve insekte u praznu košnicu.

"Košnicu sam tretirao uljem limunske trave. Ona oponaša miris matice, tako da je privukla sve pčele. Džonson je istakao i razlog zašto je u automobilu bilo toliko pčela.

(HAK Revija)