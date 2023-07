Zavirite u najveći Hummer na svijetu (VIDEO)

Zavirite u najveći Hummer na svijetu – tri puta je veći od običnog, a provozao ga je bogati šeik uz pratnju policije.

Kreacija na četiri točka, Hummer (Hamer) H1 „X3“, je visoka 6,6, dugačka 14 i široka 5,8 metara, je tri puta veća od standardnog automobila marke Hummera H1, i ujedno predstavlja najveći Hamer na svijetu.

Automobil je, naravno, u voznom stanju, a zahvaljujući dizelskim motorima na svakom točku, ovaj džinovski četvorotočkaš, koristi pogodan na sva četiri točka.

Veličina automobila dozvoljava da se unutar njega nalaze brojne i nesvakidašnje pogodnosti, poput nekoliko spavaćih soba, toaleta, ali i prostorije za goste s pogledom od 360 stepeni.

Vlasnik ovog čuda je Šeik Hamad bin Hamdan, član vladajuće porodice Abu Dabija, a pored njega, on poseduje oko 3.000 automobila koji su obično ukrašenim bojama duge, pa otuda i nadimak "Rejnbou šeik" ("šeik duginih boja").

Sva njegova vozila čuvaju se u ogromnoj piramidi usred pustinje.

Prema pisanjima stranih medija, Hummer X3 je izložen Off-Road istorijskom muzeju u Al Madamu, u UAE-u, pa posetioci imaju priliku da neskvakidašnji automobil vide uživo.

A tu je i snimak kako ovaj automobil izgleda na regularnim putevima, i u poređenju sa drugim, običnim automobilima. Šeik Hamad se provozao uz pratnju policiju, kako bi se vjerovatno spriječio incident, bilo koje vrste, a čuđenje prolaznika nije izostalo, piše b92.

