Zbog čega parkiranje pored hidranta nije dobra ideja

Poznato je da vam se u Americi ne piše dobro ako parkirate pored hidranta, jer to nije dozvoljeno. Ukoliko se pored toga ukaže i potreba da ga vatrogasci moraju koristiti tokom intervencije, dogodiće se ono što obično gledamo u filmovima - razbiće stakla i provući crijevo za vodu kroz kabinu automobila.

Upravo to se dogodilo nedavno u Njujorku. Kako prenosi Index.hr, vatrogasci su prošlog petka reagovali na poziv i stigli na mjesto požara. Međutim, pristup hidrantu je onemogućio jedan parkirani BMW Serije 5.

Pogađate - problem je brzo riješen razbijanjem dva bočna stakla i provlačenjem crijeva kroz kabinu.

