Zebra slavi 71. rođendan: Znate li kada je nastao pješački prelaz?

Prvi pješački prelaz preko zebre uveden je na Hajs Stritu u Slauu u Velikoj Britniji 31. oktobra 1951. godine.

Bio je to znak da postoji nova saobraćajna realnost kojoj se treba prilagoditi. Saobraćaj je porastao, a dotadašnji pješački prijelazi sa svjetiljkama Beliša više nisu ispunjavali svoju funkciju.

Oni su bili u upotrebi u Velikoj Britniji od 1930-ih, izvorno uvedeni prema Odjeljku 18 Zakona o drumskom saobraćaju iz 1934. godine. Pojednostavljeno, bila je to lampa postavljena na mjestu gdje bi cestu trebali da prelaze pješaci i nazvana je po ministru saobraćaja iz 1934. Lesliju Horeu-Beliši.

