Boris Pašalić: Intervenisaćemo u otkupu mesa

BANJALUKA - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić najavio je da će resorno ministarstvo intervenisati pri otkupu mesa jer je zbog krize izazvane epidemijom virusa korona došlo do pada konzumacije mesa.

Pašalić je najavio da će Ministarstvo sutra objaviti javni poziv, na koji će moći da se prijave mesoprerađivači, koji su spremni da otkupe određene količine mesa.

"Sa mesoprerađivačima smo prošle sedmice održali sastanak i uvjerili su nas da mogu da apsorbuju do 6.000 utovljenih bikova i 10.000 utovljenih svinja, što bi relaksiralo situaciju", rekao je Pašalić za ATV.

On je naveo da će biti izdvojeno oko tri miliona KM dodatnih sredstava, mimo agrarnog budžeta, da bi se pomoglo proizvođačima mesa, te da se razmatra i mogućnost da se pomogne proizvođačima povrća.

Kada je riječ o žetvi, Pašalić je napomenuo da je taj proces pri kraju, te da je zadovoljan rekordnim prinosima strnih žita.

"Kod pšenice je to od pet do devet tona, ječma oko sedam tona, dok kod uljane repice oko četiri tone po hektaru", nabrojao je Pašalić i ocijenio da poljoprivrednici mogu biti zadovoljni cijenom za otkup pšenice, koja varira od 30 do 32 feninga po kilogramu.

Pašalić je napomenuo da je ove godine, u vanrednim okolnostima izazvanim virusom korona, bilo teško organizovati sjetvu, ali da je, zahvaljujući strpljenju proizvođača, te uz podršku Vlade Srpske, to obavljeno i to u mnogo većem obimu nego ikada ranije.

"Procjena je da je za oko 15 odsto više zasijano površina proljetnih kultura, nego što je to prosjek za Republiku Srpsku. Trenutno su usjevi u dobrom stanju, iako je bilo pojave grada na istočnom dijelu Srpske, ali su zahvaljujući dejstvovanju protivgradne preventive najvažnija poljoprivredna područja zaštićena", rekao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, u vodoprivredi je stanje zadovoljavajuće, jer je Ministarstvo od 2010. godine uložilo više od 200 miliona KM za sanaciju ili izgradnju novih nasipa, uređenje korita, a sada se uz podršku grada Bijeljina radi na Drinskom nasipu.

Za oblast šumarstva, Pašalić je rekao da su smjene rukovodstava šumskih gazdinstava, koje su se dogodile u prethodnom periodu, dovele do rezultata, ali da ima potrebe za još nekim promjenama koje će biti u narednom periodu.

"Preduzeće `Šume Srpske` posluju pozitivno i što je najvažnije nije stala proizvodnja zbog krize izazvane epidemijom virusa korona, jer je naš drvoprerađivački sektor izrazito izvozno orjentisan. Riješeni su problemi sa plasmanima, jer smo omogućili odgođeno plaćanje kupcima", rekao je Pašalić.