Borovnice i maline u BiH skuplje od junećeg buta

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene kilograma voća, prvenstveno borovnica, malina i trešanja, ove godine otišle su u nebo, pa su tako dostigle cijenu kilograma mesa u mesnicama širom Bosne i Hercegovine.

Prethodnih godina je zbog visoke inflacije došlo do poskupljenja skoro svih proizvoda, pa je tako došlo i do dosta viših cijena voća.

Ipak, cijene ove tri sorte su najviše skočile.

Prije nekoliko dana je na sarajevskoj tržnici za kilogram trešanja trebalo izdvojiti i do 12 KM.

Ovo voće je u glavnom gradu BiH prošle godine koštalo od osam do 10 KM.

U Hrvatskoj su cijene trešanja još veće, pa je za kilogram ovog voća u Splitu trebalo izdvojiti duplo više novca nego u BiH, odnosno 12 evra.

Iako je tek nedavno počela berba borovnica i malina, za prve plodove ovog voća kupci će morati dobro zavući ruke u svoje džepove.

Tako cijene borovnica i malina dostižu i 24 KM po kilogramu.

Slična cijena ovog voća je i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH, odnosno razlika je u dvije, tri marke, zavisi kod koga se kupuje i gdje.

Sa druge strane, provjerili smo kolike su trenutne cijene mesa u mesnicama.

Iz jedne mesnice u Sarajevu su nam rekli da je trenutna cijena junetine oko 20 KM, dok je teletina oko 30 KM.

U jednoj banjalučkoj mesnici su nam kazali da je cijena svinjskog buta 12 KM, junećeg 20 KM, dok je teletina najskuplja i iznosi 40 KM.

Zbog čega su cijene voća ovako visoke, za "Nezavisne novine" objašnjava Enes Hasanović, sekretar Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona.

"Sve cijene poljoprivrednih proizvoda ove godine su veće. Što se tiče cijena voća, prvi plodovi su uvijek najskuplji. Tek nakon što prođu prvi plodovi, cijena malo pada. Ipak, ove godine su cijene svih poljoprivrednih proizvoda u porastu iz raznih razloga. Neki od njih su skuplja obrada njiva, presađivanje i druge stvari. Zbog toga je i poljoprivrednik morao malo da poskupi, ali ipak to poskupljenje nije ni približno poskupljenju otkupljivača koji diktiraju cijenu na tržištu", objasnio je Hasanović.

"Ja stvarno više ne znam šta da kažem. To je apsolutno nenormalno šta se radi. Za dva obroka dnevno potrošim oko 15 maraka i uvijek se presabiram u sebi da li sam mogao jeftinije proći. A onda kada sam vidio da su borovnice oko 20 KM, pomislio sam da živimo u nekom filmu", kaže Banjalučanin Goran T.

On ističe da više neće moći dugo ovako.

"Vjerujte da se ljudi odriču onog najosnovnijeg, a kako je krenulo, čini mi se da će biti sve gore i gore. Pa kilogram mesa košta skoro kao i borovnice, a vidio sam da su paprene cijene i trešanja. Više se isplati otići kod komšije na selo i krasti trešnje", rekao je ovaj Banjalučanin.

Admir Arnautović, predsjednik Kluba potrošača srednje Bosne iz Travnika, rekao je "Nezavisnim novinama" da je ovo ogroman udar na džepove potrošača.

"Cijene voća i povrća su u zadnje dvije godine rasle, ali ove godine je stvarno previše. Na pijacama su cijene, da kažem, više nego bezobrazne. Sa druge strane, pretpostavljam da određen broj građana može sebi to priuštiti jer se ne bi prodavalo po tim cijenama da ne može, ali to je jako mali broj. Ipak, ovo su proizvodi koji dolaze, ajmo reći, "iz prirode". Imamo standardno problem da proizvodi koji se kupuju na pijacama nisu pod kontrolom države, a i većina ne plaća poreze, i to je neuređeno tržište", istakao je Arnautović.

