Cijene đubriva skočile, biće skuplja i sjetva

BANJALUKA, BIJELJINA - Poljoprivredni proizvođači u RS našli su se u još jednom velikom problemu jer su cijene vještačkog đubriva ove godine 20 do 30 odsto više nego lani, te kako ističu upitno je koliko će zasijati poljoprivrednih površina.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača RS, potvrdio je da je cijena đubriva ove godine viša nego godinu dana ranije.

"Kako se to već godinama unazad dešava, kad god su ratarski usjevi na nekoj rentabilnoj cijeni, odmah se to iduće sezone poravna kroz hemiju, đubriva, a ove godine i sjemena su poskupjela, prije svega kukuruza i soje, tako da na kraju kad se sve sabere seljaku ne ostane ništa. Samo prividno izgleda da je to bila dobra godina", kazao je Marinković.

On dodaje da, po ovome, sve što "dobiju na mostu - daju na ćupriji".

"Trenutno tona đubriva košta 750 KM, prošle je godine bilo oko 600 KM, mada različiti su distributeri pa je samim tim i različita cijena", kazao je Marinković za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, poljoprivrednike ove godine očekuje znatno skuplja proljećna sjetva nego ranijih godina.

"Visoke su cijene inputa. Mi smo skeptični i mogu da kažem da strahujemo da će 2021. godina biti mnogo nepovoljnija po agrarni sektor", kazao je Marinković.

On napominje i da Savjet ministara BiH u ponedjeljak nije podržao u cijelosti odluku o neophodnosti uvođenja zaštitnih mjera, što dodatno pokazuje da smo zemlja apsurda.

"Naši političari koji predstavljaju svoj narod ne gledaju situaciju u potpunosti i nisu spremni da pomognu vlastitom narodu", smatra Marinković.

Dodao je da će više cijene sjemena, ali i đubriva, ove godine uticati na to da poljoprivrednici traže alternativu, kako po pitanju kultura, tako i po pitanju sjetvenih površina.

"Sigurno je da će poljoprivrednici tražiti način kako proći jeftinije i jasno je da ćemo imati strategiju svako na svom domaćinstvu", kazao je Marinković i dodao da je sve to loš signal za dalji opstanak sela i bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, ističe da se na pragu proljećne sjetve poljoprivredni proizvođači nalaze u teškoj situaciji.

"U velikom smo problemu zato što cijena repromaterijala raste i ne znamo kada će se zaustaviti", ističe Bakajlić.

Dodaje da će mnogi poljoprivrednici razmisliti da li da siju i kako...

"A posebno u ovakvoj situaciji, gdje država ima maćehinski odnos prema nama", kazao je Bakajlić.

Da su više cijene đubriva još jedan udar na poljoprivrednike smatra i Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS, koji kaže da će se poljoprivrednici sigurno teže odlučivati da zasiju veće površine.

Iz jedne poljoprivredne apoteke iz Banjaluke ističu da je cijena đubriva skočila 20 do 30 odsto više nego godinu dana ranije, ali, kako kažu, može se očekivati da će cijene i dalje rasti.