Crveno meso iz BiH neće još na evropsku trpezu

SARAJEVO - Poljoprivrednici i mesoprerađivači ne vjeruju da će pitanje izvoza crvenog mesa iz BiH u EU biti realizovano u skorijoj budućnosti i rješenje vide u smanjenju uvoza svježeg mesa i povećanju potražnje na domaćem tržištu ili u većim kontrolama šta se uvozi u BiH.

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da je Evropska komisija dostavila 14 dodatnih pitanja koja se uglavnom odnose na pojašnjenje pojedinih prethodno dostavljenih odgovora iz oblasti službenih kontrola, identifikacije i registracije farmi i životinja, kao i zdravlja životinja. "Informisan sam da Kancelarija za veterinarstvo BiH, u saradnji sa nadležnim tijelima RS, FBiH i Brčkog, već radi na pripremi odgovora na dodatna pitanja. Očekujem da će odgovori biti finalizovani i dostavljeni Evropskoj komisiji do kraja ovog mjeseca, kazao je Košarac za "Nezavisne". Nada se da će i nadležne institucije EU biti agilne kada im BiH dostavi odgovore na dodatna pitanja.

Podsjećamo, Kancelarija za veterinarstvo BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dostavila je 7. septembra Evropskoj komisiji odgovor na upitnik sa zahtjevom za izvoz mesa goveda, ovaca i koza iz BiH u EU.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, ističe za "Nezavisne" da država treba drugačije da postupi u vezi s ovim.

"Treba da smanjimo uvoz, a više preferiramo domaću proizvodnju. Da ne moramo stalno zavisiti od toga jesmo li odgovorili na pitanja, koji su uslovi. Mi čekamo, a roba prerasta i propada", kaže Bićo.

O uvjetima koje treba ispuniti da bi izvozili u EU, Bićo kaže da ne zna koliko je to moguće u kratkom roku, te da su problemi svima isti, poljoprivrednicima u i FBiH i u RS.

"Cijena je oborena, od strane neke turske firme i mesoprerađivači otkupljuju. Cijena je 3,60 i 3,70 i to nema računa da se radi. Sve ispod četiri KM kod nas je minus", tvrdi Bićo i dodaje da je jedino rješenje smanjiti uvoz, a pojačavati domaću proizvodnju za domaće tržište. Ističe da je to lako regulisati i da je potrebno pojeftiniti bh. proizvodnju.

Nemanja Vasić, zamjenik predsjednika Vanjskotrgovinske komore BiH i vlasnik prnjavorske Mesne industrije "Trivas", za "Nezavisne" kaže da je gotovo siguran da to neće biti do kraja godine realizovano.

"Njima je u interesu da to ne ide tako brzo i uvijek traže još nešto dodatno, pa supervizije, pa....", kaže Vasić. Ističe da rješenje krize ne vidi u smanjenju uvoza.

"S obzirom na to da bi to bio korak unazad u poslovima sa EU, u to se sigurno neće ni ova vlast upustiti, kao što nisu ni one ranije. Rješenje se mora pronalaziti u drugome, a to je povećanje izvoza, veći podsticaji i neke privremene mjere u okruženju, ali i veća kontrola", kaže Vasić. Ističe da BiH ima veliki pritisak i od zemalja CEFTA.

"Treba se više angažovati prema trećim zemljama, Turskoj i islamskom svijetu. Tu već imamo svu dokumentaciju i treba samo sitnice posložiti i uspostaviti više kontakata kada je u pitanju goveđe meso. A kada je u pitanju svinjsko meso, tu se mora vidjeti koji su to viškovi, jer na prošlom poticaju Vlade RS tražili su nam da se prijavimo za otkup, mi smo se prijavili za 30.000 svinja, a ponuđeno nam je 10.000. Očigledno tu nešto ne štima. Ako bi se farme ucijenile i krenula jača proizvodnja svinjskog mesa, onda je rješenje da se ograničenja uvoza postave za trgovačke lance, ali ne u smislu zabrane uvoza, nego pojačane kontrole, jer ona neće dozvoliti uvoz svježeg mesa na način na koji se to sada radi", tvrdi Vasić za "Nezavisne".