Đaković: Pola miliona KM podsticaja za sjetvu

PRIJEDOR - Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je danas da će pola miliona KM iz budžeta grada biti obezbijeđeno za podsticanje sjetve radi ublaživanja posljedica epidemiološke krize na poljoprivredu.

On je pojasnio da će onima koji povećaju sjetvene površine biti omogućena refundacija do 50 odsto novca uloženog u sjemenski materijal i mineralno đubrivo, i to do 500 KM za fizička lica, do 750 KM za registrovana poljoprivredna gazdinstva, a za preduzeća i pravna lica do 1.500 KM.

"Ja ih molim da čuvaju račune za sjemenski materijal i đubrivo i ta će im sredstva biti isplaćena naknadno", naveo je Đaković i najavio da će uskoro biti objavljen javni poziv za čiju pripremu je danas zaduženo gradsko Odjeljenje za privredu i poljoprivredu.

Štab je danas obavezao "Komunalne usluge" i Dom zdravlja Prijedor da prilikom zbrinjavanja otpada u formiranim karantinima u potpunosti postupaju u skladu sa procedurom koju je juče dostavilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.