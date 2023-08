Doboj: Ratari ugasili stare traktore da bi čuli kakvi su novi

DOBOJ - Zemljoradnici iz Doboja nakratko su ugasili svoje traktore i zaustavili radove na njivama kako bi poslušali šta im se to nudi u drugom javnom pozivu za nabavku nove mehanizacije, alata i opreme mađarske proizvodnje.

"Imam određene potrebe za priključcima, međutim, ne znam šta nude i za šta ću se odlučiti. Ako bude ponuđeno ono što meni fali u proizvodnji, vjerovatno ću se odlučiti i onda ću to uzeti. To su tandem zgrtalica, rotaciona za sijeno, špartač sa prehranom, sa osokom, tečnim azotom od đubriva... Traktori su bili u opticaju, vidjećemo šta nude i kakvi su to traktori", kazao je stočar Branko Joksimović.

"Mene prvenstveno sada interesuje dobra vrcaljka, ove od dvadeset i preko dvadeset okvirova, kao i otkopači saća... Ja sam prošle godine imao 2,5 tona meda, morao sam u dva navrata angažovati po desetak ljudi da bi se vršilo to otklapanje saća", naveo je Zoran Stević, pčelar.

Novi javni poziv, koji traje od 14. avgusta do 14. oktobra, omogućava da, osim poljoprivrednih proizvođača, učestvuju i prerađivači, kaže Vanja Savićević, predstavnik Fondacije za održivi razvoj "Progresus", te će na raspolaganju biti i veći izbor mehanizacije i opreme.

"Pogodnosti su te da Fondacija izdvaja 70 odsto sredstava od cijene proizvoda, tako da poljoprivrednik, tek kada dobije informaciju da je prošao, plaća svoje učešće od 30 odsto", rekao je Savićević.

Trinaest poljoprivrednih proizvođača koji su prošle godine aplicirali čekaju isporuku mehanizacije i opreme, koja bi do kraja septembra trebalo da stigne na njihove adrese.

"Što se tiče grada Doboja, svakako da dominira ratarsko-stočarska proizvodnja. Registrovanih poljoprivrednih gazdinstava imamo trenutno oko 700, a što se tiče orijentisanosti ka izvozu, mislim da imamo nekoliko proizvođača, poput 'Agromixa' i 'Pečurke'", izjavio je Anis Husaković, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu.