Domaćeg krompira biće najkasnije do Nove godine

GRA­DI­ŠKA, LA­KTA­ŠI - Ovogodišnji prinosi krompira u Srpskoj nisu zadovoljavajući, te će zaliha biti najkasnije do Nove godine, a, kako kažu poljoprivrednici, iako ga oni prodaju za oko 90 feninga, njegova cijena u marketima trenutno iznosi između dvije i tri KM.

Da su prinosi krompira podbacili, za "Nezavisne novine" potvrđuje Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara RS, Gornji Karajzovci, Gradiška.

"Potrebe tržišta su prilično velike, ali se prinosima ne možemo pohvaliti. To je nekih 15 do 25 tona, u zavisnosti od sortimenta i otpornosti vrste na trulež. Po ovoj dinamici prodaje, računamo da bismo ga mogli imati do Nove godine. Realno, za dalje nemamo", rekao je Ilić.

Pojašnjava da je jedan od razloga što neće biti dovoljnih količina ovog povrća i to što više ne mogu zaprašivati krompir, klice, jer su ta sredstva zabranjena.

"Sa ovim količinama primorani smo da do novembra-decembra to prodamo, jer znate kako je kad ta klica krene i krompir izgubi svoju strukturu", kaže Ilić.

Kako kaže, u veleprodaji cijena krompira po kilogramu iznosi od 80 feninga do jedne KM.

"To su neke realne cijene, a u marketima je od dvije do 2,5 KM. Prošle godine smo u ovo doba prodavali za nekih 70 feninga. Činjenica je da u posljednje dvije godine bh. tržište nema dovoljno domaćeg krompira, a prethodno smo ga uvijek imali u dovoljnim količinama za cijelu kalendarsku godinu", ističe Ilić.

I Branko Mastalo, povrtar iz Kosjerova, kod Laktaša, ističe da krompira sigurno neće biti dovoljno.

"Mnogo je krompira stradalo na samom početku sadnje, zbog kiša i drugih problema, tako da na nekim njivama uopšte neće biti prinosa. Kasnije je on stradao od plamenjače, pa će i tu biti manji prinos, jer se neće moći skladištiti, pa se mora odmah prodati. Takođe, i onaj koji je uništen tokom nevremena biće manje otporan, truliće, te su procjene da će biti sigurno 30 do 40 odsto manje prinosa u odnosu na prošlu godinu", rekao je Mastalo za "Nezavisne".

Kako kaže, svi čekaju kišu da počnu vaditi krompir.

"Tada će i ponuda biti veća, pa pretpostavljam da će biti nešto niža cijena nego što je sada. Koliko sam vidio, veleprodajna cijena je prije desetak dana bila oko 1-1,1 KM, ali pretpostavljam da će se to mijenjati", rekao je Mastalo.

Prema Ilićevim riječima, krompir se u našu zemlju uvozi još od juna.

"Baš sam neki dan vidio da imamo uvozni krompir iz Sirije, crveni luk iz Albanije i Italije itd.", dodaje on.

Pojašnjava da je Semberija još odavno napustila proizvodnju krompira, ali da se u zadnjih godinu-dvije pomalo vraćaju ka ovoj povrtarskoj kulturi.

"Osim toga, imamo dio Sokoca, Rogatice, gdje su značajno povećane količine krompira, a ponešto i u Glamoču, mada je tu u zadnje dvije godine zbog suše uništena proizvodnja", dodao je Ilić.