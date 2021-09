Gljivarima u Srpskoj ostale prazne korpe

BANJALUKA - Korpe gljivara širom Srpske prazne su još od prošle jeseni, a sakupljači kažu da ne pamte lošiju sezonu u posljednjih deset godina, jer zbog suše gljive nije bilo ni za lijeka, a trenutnu situaciju mogla bi popraviti jedino kiša.

Kako ističu ni kupci nemaju razloga za optimizam jer će vjerovatno doći do poskupljenja ovih šumskih plodova, s obzirom na to da tanka ponuda dovodi do rasta cijena.

Za uspješan rast šumskih gljiva jesen je najbolje godišnje doba, tada nisu česte klimatske promjene, nema jakih vrućina i isušenja zemlje, a gljivama osim vlage i umjerene temperature ništa više nije potrebno. Da su gljivari u Srpskoj ove godine ostali kratkih rukava, potvrđuje za "Glas Srpske” i instruktor gljivarstva Boro Marić iz Centra za posjetioce Pecka.

"Ovo je najgora godina od kada idem u gljive, suša je učinila svoje. Nadamo se da će ih biti krajem septembra i u oktobru, ali je potrebno dosta kiše i vlage", kazao je Marić, dodajući da se neke vrste beru i po zimi, ispod snijega.

Kako objašnjava, prošle godine u ovo doba su brali vrganje kojih je bilo svugdje, a sada u šumama u blizini nema nijedne gljive.

"Loša sezona može se okrenuti na dobro, u zavisnosti kakva će biti jesen, koja i jeste njihovo doba. Ali uvijek smo i tokom ljeti brali gljive, a ove godine ništa. Od prošle jeseni nemamo šta ubrati", kazao je Marić.

Područje Mrkonjić Grada, kako Marić kaže, najbolje je istraženo, a pronađeno je čak oko 2.000 vrsta gljiva.

"Moguće je da ih toliko ima i u drugim područjima ali niko nije dovoljno istraživao. Neki krajevi su potpuno pasivni", kazao je Marić.

Vlasnik firme “Smrčak” iz Zvornika Miladin Mijatović kazao je za “Glas” da takođe ne pamti lošiju sezonu gljiva i da cijene zavise od potražnje.

"Cijena se može u danu promijeniti tri puta, na nju utiču ponuda, potražnja i kvalitet gljiva. Trenutno nema gljiva i nema cijena", kazao je Mijatović.

Ni oni koji traže tartufe ovu godinu neće pamtiti po dobrom, što potvrđuje i tartufar Mijodrag Vuković, koji kaže da je dugotrajna suša ostavila dubok trag.

"Ovogodišnja sezona je ispod svih očekivanja, neuporedivo lošija od prošle godine. Ipak tartuf je nešto žilaviji, pa je lakše izdržao sušu zato što je vezan korjenim sistemom za drvo nosioca tartufa i od njega može da crpi dio vlage, te je tako i mnogo otporniji od divljih samoniklih gljiva", kazao je Vuković.

Kako objašnjava, tartufi traju tokom čitave godine i svako godišnje doba nosi svoju vrstu, ističući da nemamo velika nalazišta ovog blaga iz prirode, pa ne možemo da utičemo na globalno kretanje cijene.

Međutim kako kaže, onaj ko želi može da ih nađe u šumama širom Srpske, ali je pored volje i ljubavi za ovaj posao neophodno imati dobro obučenog psa.

Obuka

Boro Marić kaže da se u Peckoj već 20 godina održava škola gljivarstva poslije koje polaznici mogu sami da idu u berbu.

"Imamo vrhunskog edukatora sa kojim prođemo teoretski dio, mikroskopiranje, razlikovanje jestivih od nejestivih vrsta, zatim idemo na teren i onda na kraju dolazi kulinarski dio, gdje ih spremamo. Obuka “Od petka do nedjelje” se održava posljednji vikend u septembru i prva dva u oktobru", kazao je Marić.