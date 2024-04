Italijansko ostrvo uvelo program "Udomi kozu": Vaše su besplatno, ali ih morate uhvatiti

Na malenom, udaljenom italijanskom ostrvu Alikudi živi samo oko 100 stanovnika i u idealnom slučaju, isto toliko divljih koza. Ove godine, međutim, odnos ljudi i životinja je postao značajno neuravnotežen.

Ima više životinja po glavi stanovnika nego bilo gdje drugo gdje se takve stvari računaju, a gradonačelnik Rikardo Gulo poziva sve koji mogu da pomognu da se uključe u rješavanje ovog problema.

On je poručio za CNN da mu nije bitno da li znate išta o kozama, sve dok imat brod i možete da ih odvedete sa ostrva, naravno prvo morate da ih uhvatite.

Dodao je da je program "udomi kozu" kreiran zato što lokalne vlasti ne može protiv životinja koje su upadale u stambena naselja, upadale u domove, žvakale šta god mogu da nađu u javnim parkovima, privatnim baštama i živim ogradama i pokušavale da se penju na kamene zidove koji obično popuštaju pod njihovom težinom.

Prema nekima, koze su se pojavile na ostrvu prije 20 godina, kad ih je jedan farmer oslobodio jer nije mogao više da brine o njima.

Godinama su životinje, koje nemaju vlasnika, pasle na stranama Alikudijevih litica i predstavljene su na skoro svakoj razglednici sa vulkanskog ostrva.

Ali prepuštene same sebi, reprodukovale su se zapanjujućom brzinom. Svi zainteresovani za uzimanje do 50 koza mogu da podnesu zvaničan zahtev zajednici do 10. aprila, rekao je gradonačelnik, ali je dodao da će rok produžiti dok sve koze ne budu usvojene.

Podnosilac zahtjeva mora da pošalje svoj zahtev e-poštom lokalnim vlastima i da plati taksu od 16 evra (oko 17 dolara) da bi on postao zvanični.

"U idealnom slučaju, voleli bismo da vidimo kako ljudi pokušavaju da pripitome životinje umjesto da ih jedu", dodao je on. Međutim, vlasti neće voditi računa o namjerama bilo kog usvojitelja koza. Za sada se javilo na desetine njih.

Kada im se zahtjev odobri, "hvatač" koza ima 15 dana da ih uhvati i ukloni sa ostrva.

Alikudi je najmanje naseljeno od sedam Eolskih ostrva, lanac pored sjeverne obale Sicilije koji uključuje Stromboli i Lipari.

Osim koza, ostrvo je poznato i po lokalnom LSD hljebu, koji je bio zabranjen 1950-ih, i popularna je turistička stanica za jedrilice i ljubitelje vulkana, koji mogu da vide stalne erupcije Strombolija u blizini.

Ostrvo nema hotela i puteva. Umjesto toga, za prevoz se koriste mazge i magaraci, koji koračaju strmim stazama za penjanje, navodi se na veb stranici Visit Sicili, prenosi Telegraf Biznis.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.