Jesenja sjetva najskuplja u istoriji

BANJALUKA, BIJELJINA - Jesenju sjetvu koja se polako odvija na domaćim oranicama mogle bi ugroziti rekordno visoke cijene repromaterijala, a na prvom mjestu mineralnih đubriva, upozoravaju poljoprivrednici iz Srpske.

Naime, kako kažu ratari, cijena mineralnog đubriva u posljednjih nekoliko mjeseci skočila je čak i do 400 odsto!

"Jesenja sjetva koja je u toku najskuplja je u istoriji poljoprivredne proizvodnje na ovim prostorima", kazao je Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača RS. On dodaje da je cijena mineralnog đubriva skočila tako drastično, pa su domaći ratari u nedoumici šta da rade.

"Prevladava mišljenje da će ratari površine koje budu odlučili da zasiju ove jeseni, zasijati s redukovanom količinom mineralnog đubriva, što će neminovno na kraju uticati na prinos", kazao je Marinković za "Nezavisne" i istakao da su u najavi i poskupljenja hemijskih sredstva, ali i sjemena. Prema njegovim riječima, prošle godine cijene mineralnog đubriva kretala su se od 500 do 700 KM po toni, zavisno od proizvođača, a sada je to od 1.200 do 2.500 KM po toni.

"I pored ovako visoke cijene, imamo probleme i sa nestašicom, ali i smanjenom proizvodnjom", kazao je Marinković i dodao da je proizvođač "Kutina" iz Hrvatske, koji je najzastupljeniji kod domaćih ratara, prestao trenutno, koliko zna, sa proizvodnjom. Marinković ističe da i cijene ozimnih žitarica skaču pa tako sjemenska pšenica košta od 1.000 do 1.300 KM po toni, što je, kaže on, povećanje u odnosu na prošlu godinu od 20 do 30 odsto.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, ističe da je jesenja sjetva u Semberiji već uveliko počela te da se privredni proizvođači nalaze u veoma teškoj situaciji.

"Ne znam na osnovu čega je đubrivo ovoliko poskupjelo, svi se pozivaju na poskupljenje goriva, ali ovo poskupljenje nije toliko da bi i vještačko đubrivo poskupjelo za više od 400 odsto u odnosu na lani", kazao je Bakajlić. I on smatra da su ratari u velikom problemu zato što cijena repromaterijala raste i ne znaju kada će se zaustaviti.

"Sigurno je da će ove godine poljoprivrednici koji se odluče da siju, sijati bez mineralnog đubriva, jer se cijene mijenjaju iz dana u dan. Država ima maćehinski odnos prema ratarima. Mi smo vrlo skeptični i mogu da kažem da strahujemo da će ova 2021. godina biti mnogo nepovoljnija po agrarni sektor", ističe Bakajlić.

Iz jedne poljoprivredne apoteke iz Banjaluke ističu da u posljednje vrijeme stalno imaju korekciju cijena mineralnog đubriva te da cijene zavise od proizvođača. "Tako, cijena vještačkog đubriva tipa UREA iznosi preko 2.200 KM po toni, NPK 15-15-15 košta od 1.100 do 1.200 KM, dok cijena đubriva KANA iznosi 1.200 do 1.500 KM", kazali su iz ove poljoprivredne apoteke.