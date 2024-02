Kada iznijeti limun i drugo toploljubivo bilje na otvoreno?

Neka vas ne prevari ovo sunce i visoke temperature. Biljke ako i prežive, bolovat će i biti podložne bolestima i štetnicima

Natprosječno visoke temperature obilježit će ovaj februar. Dnevne idu do 15°C pa i više, a noćne i jutarnje čak iznad 5°C. No, nemojte da vas to prevari u odluci da već sada na dvorišta, terase i balkone iznesete svoj limun, lovor, maslinu, aloe veru i drugo bilje koje je zimovalo u zatvorenom prostoru.

Dolaze nam vaši upiti o tome je li vrijeme da se biljke premjeste na otvoreno jer, prognozirane su visoke dnevne temperature.

Ne, nije vrijeme. Pročitajte ovih pet savjeta:

1. Zima traje još mjesec i pol dana, bit će još minusa, mraza, a temperature oko 5°C i niže, loše će utjecati na ovo inače toploljubive biljke. One će možda preživjeti, no bit će izložene hladnoći zbog čega će bolovati, a onda kasnije biti podložne raznim bolestima i štetnicima.

2. Van ih možete iznijeti kada se noćne temperature ustale na najmanje 12°C, a idealno je oko 15°C.

3. Prije iznošenja biljaka, ako ste u mogućnosti, postupno ih prilagodite na promjene kako biste smanjili stres i poboljšali njihovu šansu za uspješno preživljavanje na otvorenom prostoru. Dakle, ako ste ih držali na sobnoj temperaturi, što nije preporučljivo, iznesite ih u hladniji hodnik, stubište i sl.

4. Prije nego ih iznesete van, možete ih presaditi u veću posudi ili samo staviti novi supstrat.

5. Ovo vrijeme je i za orezivanje suhih grančica te uklanjanje osušenih listova, prenosi Agroklub..

