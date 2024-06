Konačno optimistične vijesti: Neće više divljati cijene voća i povrća

BANJALUKA, GRADIŠKA - Pristojan rod dobrog dijela vrsta sezonskog voća i povrća uticao je na to da u narednom periodu neće biti divljanja njihovih cijena, a sasvim je izvjesno i pojeftinjenje nekih vrsta, potvrdili su voćari i povrtari iz Srpske.

Prošle godine su se, podsjetimo, domaćice hvatale za glavu kada su u jesen punile špajze zimnicom, dok ovog ljeta i jeseni takav scenario, po svemu sudeći, ne bi trebalo da se desi.

Potrošači kažu da su u trgovinama već primijetili da je, primjera radi, krompir danas dosta cjenovno pristupačniji nego prošle godine.

"Na akcijama se mladi krompir može kupiti već za 0,89 KM, pa do 1,20 KM po kilogramu. I kvalitet je dobar, skoro sam kupovala i pričam vam iz iskustva. To prošle godine u ovo doba nije bilo nigdje. Cijene su lane bile dosta više", priča jedna Banjalučanka.

Njenu priču potvrđuju i povrtari.

Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, kaže da je ovo bila klimatološki jako povoljna godina, za razliku od prošle, koja je bila veoma loša, pa su cijene bile "jake". Sve to je uticalo i na ovogodišnje prinose.

"U dobroj mjeri se povećala proizvodnja, a tržište je snabdjeveno našim, domaćim proizvodima, 100 odsto, ali su cijene za proizvođače jako niske. Ako bude nastavljen ovaj trend i godina kakva jeste, što se tiče stanovništva, možemo reći da imamo dovoljno svega i da će biti pristupačno za potrošače", rekao je Ilić za "Nezavisne novine".

On dodaje da je, primjera radi, krompir sada 0,50 KM po kilogramu u veleprodaji, kupus već od 0,20, krastavac 0,30, a paprika od marku do 1,20.

"Kako sada stvari stoje, nadamo se samo da će godina izaći bez nepogoda. To bi moglo i proizvođače i potrošače dodatno opteretiti. Povrća ima dovoljno, sada imamo i viškove, ima nekih informacija da će neke količine krompira biti izvezeno i u Hrvatsku", rekao je Ilić za "Nezavisne novine".

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, priča da računaju da neće biti poskupljenja, već, naprotiv, pojeftinjenja pojedinih vrsta voća. Znaju voćari, kaže, da je pala kupovna moć potrošača, te se ove godine očekuju možda i nešto niže cijene u odnosu na prošlogodišnje.

"Ne bi bilo realno da sezonsko voće poskupi. Ne može se to dugo čuvati u hladnjačama, te rane sorte. Treba to brzo prodati, a što je niža cijena, više se voća kupuje. Kada su cijene visoke, kupuje se u manjim količinama", rekao je Dojčinović za "Nezavisne novine" i dodao da bi pojedine vrste voća trebalo i da pojeftine, bar one koje su rodile dobro.

Za sada je nejasno kako će se u periodu ispred nas kretati cijene mesa. Sve, ipak, ukazuje na to da do većih varijacija uskoro ne bi trebalo da dođe.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da se i dalje uvozi i juneće i svinjsko meso, te da u prilog tome govori i činjenica da je došlo do drastičnog pada cijene prasadi sa 12 na šest maraka, u veoma kratkom periodu.

"S druge strane, zadržana je cijena tovnih svinja na nekih 5,5 KM po kilogramu žive mjere, dok meso u mesnicama jedino pojeftinjuje na akcijama. Nema ga u redovnoj prodaji po nižoj cijeni. Trend je da će se do kraja ljetnje sezone zadržati na ovom nivou, a vidjećemo šta će biti kada krene tradicionalni svinjokolj i potražnja za tovnim svinjama", rekao je Marinković za "Nezavisne novine".

