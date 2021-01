Konoplju u RS mogu uzgajati svi osim osuđenih zbog droge

BANJALUKA - Uzgoj industrijske konoplje dozvoljen je i na parcelama u Srpskoj, ali pod strogo kontrolisanim uslovima, te se pažljivo prati svaki korak proizvodnje, a ona nije dozvoljena licima koja su osuđivana zbog zloupotrebe droge.

U nedavno donesenom Pravilniku o uslovima za uzgoj industrijske konoplje detaljno je opisano koja se sva pravila moraju ispuniti za ovu proizvodnju.

Propisano je i koliko THC-a (psihoaktivne supstance) maksimalno može imati ova konoplja, a koja je proizvođačima interesantna, recimo, za proizvodnju vlakana, peleta i slično.

"Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) čiji sadržaj tetrahidrokanabinola (THC) u suvoj materiji biljke ne prelazi 0,2 odsto i čija sorta je upisana u sortnu listu u skladu s propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja", navedeno je u pravilniku koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Put do dobijanja dozvole za uzgoj ove konoplje je relativno lak. Industrijska konoplja, kako se navodi, može se uzgajati samo na osnovu odobrenja koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Odobrenje se izdaje za površinu od minimalno jednog hektara i važi jednu sjetvenu sezonu.

Zahtjev za izdavanje odobrenja mogu podnijeti pravna lica, fizička lica i preduzetnici upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, uzgajivači podnose Ministarstvu zahtjev najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Fizičko lice koje se želi baviti uzgojem industrijske konoplje, uz popunjen zahtjev, treba da dostavi još dokumenata, uključujući i dokaz da podnosilac zahtjeva nije osuđivan za zloupotrebu droga. Takav dokaz treba da priloži i zainteresovani preduzetnik ili odgovorno lice u pravnom licu.

Međutim, to nije kompletna procedura. Kada Ministarstvo da zeleno svjetlo za uzgoj industrijske konoplje, a prije zasnivanja proizvodnje, uzgajivač mora imati račun o kupovini sjemena industrijske konoplje.

Neophodno mu je i uvjerenje o zdravstvenom stanju sjemena itd. Uzgajivač mora imati i originalnu ambalažu u kojoj je sjeme industrijske konoplje bilo upakovano te etiketu s pakovanja.

Ni to nije sve - uzgajivač kojem je Ministarstvo izdalo odobrenje prijavljuje zasnovanu proizvodnju najkasnije 15 dana od dana sjetve konoplje. Prijavu podnosi resornom ministarstvu, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove te MUP-u RS.

"Uzgajivač je odgovoran za uzgoj industrijske konoplje, a ukoliko se pojave okolnosti koje ukazuju da su biljke ili dijelovi biljke upotrijebljeni ili bi mogli biti upotrijebljeni za nedozvoljenu proizvodnju droga, uzgajivač je dužan da o tome obavijesti nadležni organ unutrašnjih poslova i inspekcije", ističe se u pravilniku.

Utvrđivanje sadržaja THC-a i drugih supstanci od kojih se može proizvesti droga u uzorcima industrijske konoplje vrši se u hemijskoj laboratoriji organizacione jedinice nadležne za poslove vještačenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS.

Saša Lalić, načelnik Odjeljenja za biljnu proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, ističe da je u Evropi industrijska konoplja skinuta s liste biljaka iz kojih se može dobiti droga. Ni u Srpskoj nema smetnji za njenu proizvodnju, ko za to uspostavi uslove.

"Onaj ko želi da uzgaja industrijsku konoplju, to jeste ko je dobio rješenje odnosno odobrenje Ministarstva, te ko ispunjava ostale uslove koji su propisani pravilnikom, on bez ikakve bojazni odnosno nesigurnosti može to da radi. Tu biljku može da plasira gdje on želi, da li će od nje da pravi vlakna ili pelet, ili će da je izveze, to je na tom proizvođaču", rekao je Lalić za "Nezavisne".

Srpska je i ranije imala pravilnik koji reguliše ovu oblast, ali je bio nešto drugačiji, te je stvarao nejasnoće i uzgajivačima i nadležnim institucijama.

Po podacima resornog ministarstva, interesovanja za uzgoj industrijske konoplje ima. Recimo, prošle godine izdato je 11 takvih odobrenja na osnovu ranijeg pravilnika. Međutim, pandemija je zainteresovane uzgajivače spriječila da nabave sjeme, tako da nije došlo do realizacije tog plana, odnosno podizanja zasada.

"Imamo veliki broj zainteresovanih subjekata kada je ta proizvodnja u pitanju i veliki broj upita, tako da je donesen takav pravilnik", pojasnio je Lalić.

Inače, industrijska konoplja (Cannabis Sativa L.) i marihuana (Cannabis Indica) potiču od iste biljke, a to je kanabis (Cannabis) ili konoplja. Ona, dakle, ima svoje dvije podvrste, a to su industrijska konoplja i indijska konoplja tzv. marihuana. Osnovna razlika im je količina psihoaktivne supstance (THC).