Košarac: FBiH koči zaštitu domaće proizvodnje

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je danas da prijedlog odluke o praćenju stanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i mjerama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje nije dobio podršku iz Federacije BiH (FBiH).

"To nisu one zaštitne mjere, to su mjere koje će pratiti kako je došlo do poremećaja", pojasnio je Košarac i dodao da je intencija bila da entitetska tijela zajedno sa proizvođačima to pitanje kanališu prema zajedničkom nivou vlasti.

Košarac je podsjetio i da je izrađen i u proceduru upućen prijedlog odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa porijeklom iz zemalja članica EU, na period od 200 dana, koji na tri sjednice Savjeta ministara nije dobio podršku.

On je u odgovoru na pitanje poslanika Aide Baručije šta je urađeno po pitanju zaštite domaće proizvodnje naglasio da se mora hrabrije ući u preispitivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Košarac je rekao da prilikom pripreme adekvatnih rješenja ne postoji politička podrška, te da je BiH previše zarobljena stavovima EU.

On je rekao da je u svakodnevnoj komunikaciji sa predsjedavajućim Savjeta ministara vezano za zaštitu domaće proizvodnje, te da je i u ekspozeu Savjeta ministara jasno rečeno da će se baviti pitanjem zaštite domaće proizvodnje.

Odgovarajući na pitanje Edina Mušića kada će biti izrađen prijedlog zakona o izmjeni Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o poljoprivredi, Košarac je naveo da Zakon o hrani može biti završen do jeseni.

On je istakao da je Zakon o veterinarstvu složeniji, te da se neće moći lako doći do rješenja.

"Ulažemo napore i mislim da ćemo draft verziju imati na jesen, pa onda ući u usaglašavanje sa entitetskim ministarstvima i na taj način i to riješiti", rekao je Košarac i dodao da ima usaglašen zakon o vinu više od 95 odsto, te da bi se uskoro mogao naći pred Savjetom ministara.