Krmača oprasila 22 prasića: Stočar na 13. prestao da broji

Milorad Mišo Simić, iz sela Obajgora, nadomak Bajine Bašte, postao je preko noći poznat u cijeloj Srbiji kad je krmača rase moravka u jednoj od njegovih štala oprasila čak 22 praseta, što se ne pamti!

Ova rasa svinja inače prasi od 8 do 10, a najviše 12 prasića. Stočari širom Srbije ostali su zatečeni pa su mu na mnogim portalima, mrežama od sveg srca čestitali to bogatstvo, jer upravo to i jeste! Čak 22 praseta u domaćinstvu čovjeka kome je to život i izvor prihoda.

"Kad ih je bilo 13, ja sam se okrenuo i otišao", priča Milorad za "TV 5 Užice".

On je propratio kako se krmača prasi do 13. praseta, misleći da je to kraj, a kad je ujutru ušao u obor nije mogao da ih prebroji.

"To što država daje 24.000 po grlu i 31.000 dinara za prašenje, to je dobra para u startu! A prase se dvaput godišnje... Što je najvažnije, one sa veterinarom ne razgovaraju, veterinar nema tu šta da traži", kaže Milorad.

Objašnjava da one idu po šumi, same se hrane, traže, jedu i bagremovu granu. To jede, to melje, a on po grlu samo da po kilo kukuruza dnevno.

Ostao je zatečen, nekoliko je puta brojao i stvarno - 22! Dosad je rekord bio 15. Njegove svinje su rase "moravka", crne su boje, a on je registrovani odgajivač ove autohtone sorte svinja.

Svinje veći dio vremena provode na otvorenom, naročito ljeti, kada ih izvodi na pašu, ograđuje žicom, a "čuva" ih solarna čobanica.

I u ovom periodu izlaze iz štale, otporne su na hladnoću, uživaju kopajući korijenje korova, pa ujedno na ovaj način gazdi čuvaju imanje od trnja i vrzina.

Unuk pomaže djedu

Miša sa suprugom ima šestoro djece, 11 unučića, zetove i snaje, pa ih je ukupno 23! Nedavno mu se doselio i unuk Filip sa svojima iz Užica i on je sada glavni pomagač djedu kad je riječ o svinjama. Veli, sviđa mu se na selu a od poslova mu je najzanimljiviji baš ovaj sa svinjama.

Mišine moravke vole blato ali neće da spavaju na mokrom.

