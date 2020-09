Loše vrijeme zagorčalo prinose meda

SANSKI MOST - Nepovoljne vremenske prilike i slaba ispaša za pčele doveli su ove godine do toga da su prinosi meda na području općine Sanski Most značajno reducirani, a iz Udruženja pčelara "Sana med" navode kako je ovo bila jedna od slabijih godina za ukupno pčelarstvo.

Prema riječima Enesa Bahtića, jednog od najvećih proizvođača meda u Sanskom Mostu, vremenske prilike su, kada je to bilo najpotrebnije, u velikoj mjeri uništile ispašu pčela.

"Sezona je krenula dobro, s cvjetanjem, što je pogodovalo kvalitetnom razvijanju pčelinjih društava. Međutim, prilikom cvjetanja bagrema došao je period kiše i hladnoće, što je uticalo na umanjen rad pčela i unos u košnice, tako da su značajno umanjene količine bagremovog meda", objašnjava Bahtić te dodaje da se ni kasnije vremenske prilike nisu puno popravile, a kakve-takve rezultate ostvarili su jedino oni proizvođači koji su pčelinjake držali u blizini šuma kestena i lipe.

Prema njegovim riječima, prosječni prinosi meda po jednoj košnici iznose od pet do osam kilograma, pa će tokom zimskog perioda biti neophodno izvršiti dodatno prehranjivanje pčela u košnicama.

Pčelari će zbog toga biti primorani da povećaju cijene svojih proizvoda, pa oni građani koji budu kupovali med moraće da se naviknu na nešto više cijene. Gorući problem s kojim se posljednjih godina suočavaju pčelari kao i brojni poljoprivrednici su negativni klimatski uticaji.

"Rezultat toga je da se pčelarstvo i proizvodnja meda na ovim prostorima suočavaju s velikim gubicima, zbog čega značajan broj pčelara odustaje od proizvodnje ili je smanjuje, tako da je i na tržištu prisutno sve manje domaćeg meda", kaže Bahtić.