Lubenice i dinje slasne i prinosom i zaradom

Ovogodišnji prinosi lubenice i dinje u Sanskom Mostu dostižu rekordne brojke, a proizvođače raduje prisustvo velikog broja građana koji žive i rade u dijaspori, zbog čega je u značajnoj mjeri povećana kupovna moć.

Jedan od najvećih proizvođača ovih slasnih delicija na području sanske općine Dino Aganović, iz sela Kijeva, kaže kako je berba u punom jeku i da su prinosi optimalni jer su vremenske prilike pogodovale rastu i razvoju lubenice i dinje.

"Na početku sadnje bilo je malih problema u vezi s nabavkom sjemena, jer je na tržištu bila nestašica, a povećane su i cijene, ali smo se nekako snašli. Ono što je karakteristično ove godine jesu krupni plodovi, pa tako gotovo da nema lubenice ispod deset kilograma", kaže Aganović za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, prinosi bostana i dinje iznose između sedam i osam tona po jednom dunumu, a raduje i dobar plasman na tržištu.

"U protekloj godini smo također imali dobar urod, ali je zbog pandemije virusa korona izostao dolazak naših građana iz inozemstva, pa je prodaja bila slaba. Ove godine već je drugačije i na cijeni su domaći proizvodi uzgojeni prirodno i bez prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava", kazao je Aganović.

Objašnjava kako je za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje neophodno obezbijediti niz uslova, počevši od pripreme zemljišta, odabira i sadnje kvalitetnog sjemena, pa do kultivacije samog ploda. Sem toga, neophodan je kvalitetan sistem navodnjavanja, a on je riješen blizinom rijeke Sane, gdje Aganović posjeduje vlastito zemljište.

Ističe kako je ove godine kultivisao oko tri hektara zemljišta različitim kulturama, te da je postigao rekordne prinose, posebno kada se radi o bostanu, dinji, krastavcu, krompiru, luku, ali i ostalom povrću.

"Prinosi svih kultura su zaista odlični, pa tako očekujem oko pet tona crvenog luka, ali i velike količine drugog povrća, kao što su paprika, krastavac i paradajz", kaže ovaj vrijedni poljoprivrednik.

Dodaje kako su njegovi proizvodi uzgojeni na prirodan način uz minimalnu upotrebu vještačkog đubriva, pesticida i drugih hemijskih preparata koji se uobičajeno koriste u agrarnoj proizvodnji.

Ono što je problem u posljednje vrijeme, kada je riječ o poljoprivredi, kako ističe, je nedostatak radne snage s obzirom na to da je veliki broj mladih ljudi otišao u inostranstvo. U Udruženju poljoprivrednika općine Sanski Most kažu kako poljoprivredna proizvodnja može biti jedna od razvojnih privrednih grana, ali da je za intenzivniji razvitak agrarnog sektora potrebno sistemsko rješenje. To podrazumijeva povećanje poticajne politike, izgradnju skladišnih potencijala i osiguranje tržišta za domaće poljoprivrednike, smatraju u pomenutom udruženju.