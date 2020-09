Marinković: Očekuje se prinos kukuruza od 10 tona po hektaru

ŠAMAC - Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković izjavio je da poljoprivredni proizvođači očekuju prinos kukuruza od 10 tona po hektaru, suncokreta od 2,5 do tri tone, a soje od 3,5 do četiri tone.

On je istakao da je kukuruz proljetos i ljetos obećavao dobre prinose, ali da su, prema informacijama iz susjednih zemalja gdje je početak žetve ranih hibrida, prinosi nešto manji od pretpostaljenih.

"Vidjećemo šta će biti kada prvi otkosi padnu u našim atarima. Mislim da će to biti oko 10 tona suvog zrna po hektaru na dubokim i kvalitetnim zemljištima, a tamo gdje su zemljišta bila lošijeg kvaliteta prinos će biti vjerovatno u skladu sa tim", rekao je Marinković novinarima.

On je naveo da će prinosi suncokretra biti u granicama prosjeka, s obzirom na to da su u posljednje vrijeme bili vreli dani, što je dovelo da ubrzanog sazrijevanja, tako da će se prinos kretati u granicama višegodišnjeg prosjeka suncokreta od 2,5 do tri tone po hektaru.

Marinković je rekao da će u predstojećoj sjetvi, iako je relativno rano govoriti o tome, planirane površine pšenice biti smanjene, imajući u vidu da su smanjene i subvencije, te da su cijene nešto ispod očekivanog praga.

"Poljoprivrednici će posijati nešto više uljarica, prije svega, soje i suncokreta. Interesovanje za uljanu repicu je, takođe, poraslo, tako da očekujemo da će struktura sjetve i jesenje i proljećne biti nešto malo izmijenjena u odnosu na ovu godinu", naglasio je Marinković.