Marinković: Prinosi pšenice iznad očekivanih

ŠAMAC - Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković izjavio je danas Srni da je žetva pšenice završena na gotovo 99 odsto površina i da su prinosi iznad očekivanih.

Marinković je naglasio da je kvalitet zrna više nego zadovoljavajući.

"Većina poljoprivrednika koji su agrotehničke mjere uradili kako treba imali su prinose veće od 6,5 tona, čak i do devet tona po hektaru. Na ovoj cijeni od 30 do 32 ili 33 pfeninga po kilogramu, to je u ovom slučaju bila dosta dobra godina, možemo reći, za poljoprivredne proizvođače", kaže Marinković.